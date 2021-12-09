Российские военные требуют от украинского корабля "Донбасс" прекратить движение к Керченскому проливу

Украинский военный корабль "Донбасс" подошел к Керченскому проливу, который контролируют российские оккупанты. Об этом сообщает "Интерфакс".

"По последним данным, "Донбасс" находится на расстоянии 18 морских миль до Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет", — заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным российской спецслужбы, утром 9 декабря корабль управления "Донбасс" ВМС Украины снялся с рейда порта Мариуполь и направился в сторону Керченского пролива.

По информации российских силовиков, в 13:45 на "Донбассе" ответили кораблю ФСБ, что он следовать через Керченский пролив не планирует.

По последним данным российской спецслужбы, «Донбасс» находится уже на расстоянии 18 морских миль до Керченского пролива, требования изменить курс он не выполняет.

"Корабль "Донбасс" ВМС Украины, двигавшийся в сторону Керченского пролива в Азовском море, лег на обратный курс, на запросы не реагирует", - заявили после этого в ФСБ РФ.

"Очередные информационные вбросы со стороны России. Очень странно, что российские спецслужбы увидели угрозу со стороны поисково-спасательного судна – судна без оружия, в то время как корабли ФСБ постоянно находятся в двух километрах от Мариуполя и Бердянска. Российские корабли вооружены пушками 30 мм", - прокомментировал ситуацию министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает УП.

"В целом же – Азовское море – это акватория совместного пользования, мы там находимся на законных основаниях. То, что они представляют расстояние 18 миль (40 км) за опасность для них, говорит лишь об очередных манипуляциях", - добавил он.

Пресс-служба Операции объединенных сил сообщила, что судно ВМС Вооруженных Сил Украины "Донбасс" не входило в "чувствительные зоны". Корабль выполнял задачи в своих территориальных водах и возвращается на базу.

Напомним, в 2021 году Россия уже приостанавливала возможность мирного прохода военных кораблей других стран в части акватории Черного моря вдоль Крыма и на участке около Керченского пролива.

Крым — одно из направлений, с которого может быть осуществлено вторжение РФ в Украину. РФ попытается захватить юг Украины, чтобы обеспечить поставки в Крым и отрезать Украину от моря. Для этого Россия планирует использовать десантные корабли, переброшенные с Балтийского моря весной. С их помощью танки и войска перебросят из оккупированного Крыма в окрестности Одессы.

Ранее Как известно, 25 ноября 2018 года Россия обстреляла и захватила в Черном море катера украинских Военно-морских сил "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив в Азовское море. Тогда российские силовики задержали 24 украинских моряка