Россия усложнила проход к Керченскому проливу иностранным военным судам до ноября

Россия приостановит на полгода возможность мирного прохода иностранных военных кораблей в части акватории Черного моря вдоль Крыма и на участке около Керченского пролива.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующую информацию управление навигации и океанографии Министерства обороны РФ.

"Временно, с 21:00 24 апреля по 21:00 31 октября, приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальные море Российской Федерации для иностранных военных кораблей и других государственных судов", — отмечается в документе.

Речь идет о вытянутом участке акватории вдоль побережья Крыма (примерно от Севастополя до Гурзуфа), прямоугольном районе у берегов Керченского полуострова (на траверзе Опукского природного заповедника), а также небольшом участке моря около западной оконечности Крыма. При этом Керченский пролив и подход к нему не попадает в указанные зоны.

В документе отмечается, что все планируемые к закрытию районы распространяются только до "внешней границы территориального моря Российской Федерации".

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В свою очередь, Министерство иностранных дел Украины заявило, что такие действия России являются очередной попыткой в ​​нарушение норм и принципов международного права узурпировать суверенные права Украины как прибрежного государства, поскольку именно Украина обладает правами регулировать судоходство в этих акваториях Черного моря.

"Также этот шаг является грубым нарушением права на свободу судоходства, гарантированного Конвенцией ООН по морскому праву. Согласно Конвенции, Российская Федерация не должна препятствовать или мешать транзитному проходу через международный пролив к портам в Азовском море", — подчеркивают в ведомстве.

По оценке украинского внешнеполитического ведомства, на фоне продолжающегося наращивания своего военного присутствия вдоль границы с Украиной на суше Россия пошла на усиление эскалации в море.

"Она перебрасывает военные корабли из Каспийского моря и усиливает свой военный потенциал в Азово-Черноморском регионе, а также, несмотря на отсутствие правовых оснований, решила закрыть эту акваторию для военных кораблей других государств, в частности Украины. Поведение российской стороны указывает на отсутствие каких-либо намерений с ее стороны отказаться от продолжения агрессии против Украины с использованием военных и гибридных методов", — заявили в МИД.

В связи с этим министерство выражает решительный протест в связи с этими действиями РФ и требует немедленно отменить решение о незаконном закрытии отдельных участков акватории Черного моря.

"Призываем международных партнеров усилить политико-дипломатическое давление на государство-агрессора с целью отмены решения о закрытии акватории и прекращения эскалации в Азово-Черноморском регионе", — добавили также в ведомстве.

Напомним, что 15 апреля появилась информация, что США пока не будут размещать два своих военных корабля в Черном море на фоне стягивания войск России к границам Украины. Ранее в МИД Турции сообщили, что в акваторию Средиземного моря вошли американские ракетные эсминцы Donald Cook и Roosevelt. Корабли должны были войти в Черное море 14 и 15 апреля.