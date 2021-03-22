Происшествия 6 часов назад

Украина завела дело на 23 российских артистов за выступление на открытии Керченского моста

Среди них такие популярные артисты: Олег Газманов, Валерия, Дима Билан, Лариса Долина, Григорий Лепс, Александр Буйнов, Стас Пьеха

Григорий Лепс на отрытии Керченского моста. Фото: kerch.fm Григорий Лепс на отрытии Керченского моста. Фото: kerch.fm
Григорий Лепс на отрытии Керченского моста. Фото: kerch.fm

Украинские правоохранители завели уголовное производство на 23 российских популярных артистов, которые выступали на открытии Керченского моста.

Им инкриминируют незаконный въезд на оккупированный полуостров, сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым и Севастополя в Telegram.

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В частности, уголовное производство начато по обращению главы общественной организации "Евромайдан-Крым" Сергея Мокренюка.

При этом действия артистов квалифицируют как нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины по предварительному сговору. Артистам грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

В сообщении прокуратуры не указаны фигуранты уголовного дела.

В то же время из открытых источников известно, что на концерте по случаю открытия Керченского моста в мае 2018 года участвовали: Олег Газманов, Валерия, Дмитрий Харатьян, Александр Маршал, Дима Билан, Зара, Лариса Долина, Григорий Лепс, Денис Майданов, Александр Буйнов, Пелагея, Стас Пьеха, Юлия Волкова и другие.

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Ранее Верховный суд оставил в силе запрет на въезд в Украину для российского блогера и арт-дизайнера Артемия Лебедева. Это связано с его заявлениями в поддержку аннексии Крыма Россией.

До этого оператора Russia Today также не пустили в Украину.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины будет добиваться изменения статуса Керченского пролива с целью сделать его международным. По ее мнению, такой шаг позволит избавиться от спекуляций со стороны России, поскольку проливом в качестве транзитного пути пользуются корабли разных стран мира.

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