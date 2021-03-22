Украина завела дело на 23 российских артистов за выступление на открытии Керченского моста

Украинские правоохранители завели уголовное производство на 23 российских популярных артистов, которые выступали на открытии Керченского моста.

Им инкриминируют незаконный въезд на оккупированный полуостров, сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым и Севастополя в Telegram.

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В частности, уголовное производство начато по обращению главы общественной организации "Евромайдан-Крым" Сергея Мокренюка.

При этом действия артистов квалифицируют как нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины по предварительному сговору. Артистам грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

В сообщении прокуратуры не указаны фигуранты уголовного дела.

В то же время из открытых источников известно, что на концерте по случаю открытия Керченского моста в мае 2018 года участвовали: Олег Газманов, Валерия, Дмитрий Харатьян, Александр Маршал, Дима Билан, Зара, Лариса Долина, Григорий Лепс, Денис Майданов, Александр Буйнов, Пелагея, Стас Пьеха, Юлия Волкова и другие.

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Ранее Верховный суд оставил в силе запрет на въезд в Украину для российского блогера и арт-дизайнера Артемия Лебедева. Это связано с его заявлениями в поддержку аннексии Крыма Россией.

До этого оператора Russia Today также не пустили в Украину.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины будет добиваться изменения статуса Керченского пролива с целью сделать его международным. По ее мнению, такой шаг позволит избавиться от спекуляций со стороны России, поскольку проливом в качестве транзитного пути пользуются корабли разных стран мира.