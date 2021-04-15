Происшествия 10 минут назад

США пока не будут размещать свои военные корабли в Черном море — СМИ

При этом если США захотят ввести свои корабли в Черное море, то уже имеют необходимое разрешение

Корабль "Дональд Кук". Фото: Getty Images Корабль "Дональд Кук". Фото: Getty Images
Корабль "Дональд Кук". Фото: Getty Images

Соединенные Штаты Америки пока не будут размещать два своих военных корабля в Черном море на фоне стягивания войск России к границам Украины.

Посольство США в Анкаре сообщило Министерству иностранных дел Турции о решении относительно кораблей, сообщает со ссылкой на турецкие дипломатические источники агентство Reuters.

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В свою очередь государственное турецкое информагентство Anadolu позже сообщило, что никаких новых сообщений о возможном развертывании кораблей в Анкару не поступало.

Должностные лица США заявили, что Соединенные Штаты часто сообщают Турции о потенциальном доступе кораблей к Черному морю.

Однако их запрос не обязательно означает, что корабли зайдут в море, а скорее гарантирует, что, если они захотят зайти, то будут иметь необходимое разрешение.

Ранее в МИД Турции сообщили, что в акваторию Средиземного моря вошли американские ракетные эсминцы Donald Cook ("Дональд Кук") и Roosevelt ("Рузвельт"). Корабли должны были войти в Черное море 14 и 15 апреля.

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Напомним, 14 апреля отряд российских боевых кораблей вышел на учения в Черное море. В море экипажи кораблей проводят одиночные и общие зачетные артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям.

Накануне Европейская служба внешних связей призвала Россию не делать шагов, которые могут способствовать эскалации на Донбассе.

Как известно, РФ начала стягивать войска к украинской границе. В связи с этим Украина инициировала в ОБСЕ специальное заседание.

По данным администрации президента США, Россия сосредоточила на границе с Украиной самое значительное количество войск с 2014 года.

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