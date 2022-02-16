"Противоречит Минским соглашениям": Путин "принял к сведению" просьбу Госдумы признать "Л/ДНР"

Президент России Владимир Путин получил обращение Государственной Думы о признании так называемых "Донецкой Народной Республики" и "Луганской Народной Республики". Глава государства принял их к сведению, но считает главной задачей выполнение Минских соглашений.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает информационное агентство "Интерфакс".

Минские соглашения запрещают признание части территории Украины как отдельных республик. Как сказал Песков, такое признание "не коррелируется с существующими соглашениями".

"Президент обращение получил, он на него отреагировал, он принял его к сведению. Действительно, это обращение является, наверное, очень ярким показателем настроя и наших депутатов, и превалирующей точки зрения в общественном мнении нашей страны. Но президент акцентировал, что главное — это помочь урегулировать ситуацию на юго-востоке, а сделать это можно, только всячески способствуя имплементации минского комплекса мер. Вот на чем и будет акцентироваться президент в своей работе", — рассказал Песков.

В то же время в РФ считают, что выдавать российские паспорта жителям Донецкой и Луганской областей Россия может.

Напомним, 15 февраля Государственная Дума России поддержала обращение к президенту Владимиру Путину с призывом о необходимости признания независимости "Л/ДНР".

Обращение к Путину с призывом о необходимости признания независимости "Л/ДНР" вынесла на рассмотрение фракция Коммунистической партии РФ 19 января. Документ предусматривает обращение по этому вопросу к Путину напрямую, без консультаций с Министерством иностранных дел РФ.

В свою очередь Верховная Рада обратилась к ООН, Еврокомиссии, Европейскому парламенту, Парламентской Ассамблее Совета Европы, Парламентской Ассамблее ОБСЕ, Парламентской Ассамблее НАТО, правительствам и парламентам государств мира с призывом не признавать независимость самопровозглашенных образований на территории Донецкой и Луганской областей.