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Рада призывает международное сообщество не признавать самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР"

Рада призывает международное сообщество не признавать самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР"
Рада призывает международное сообщество не признавать самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР"

Верховная Рада обратилась к Организации Объединенных Наций, Европейской Комиссии, Европейскому парламенту, Парламентской Ассамблее Совета Европы, Парламентской Ассамблее ОБСЕ, Парламентской Ассамблее НАТО, правительствам и парламентам государств мира не признавать независимость самопровозглашенных образований на территории Донецкой и Луганской областей, что планирует сделать сегодня Государственная Дума России. 

За соответствующее постановление на заседании 15 февраля проголосовал 331 депутат.

Так, Верховная Рада призывает международное сообщество:

- подтвердить территориальную цельность Украины и неприкосновенность ее внутри международно признанных границ;

- не признавать какие-либо решения Российской Федерации, которые будут касаться признания независимости самопровозглашенных образований на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей;

- решительно осудить любые действия Российской Федерации, направленные на ухудшение ситуации в мире в целом и в Украине в частности;

- рассмотреть вопросы правовых оснований пребывания Российской Федерации в составе постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и провести срочное заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по эскалации конфликта на государственных границах Украины, безотлагательно применить дополнительные санкционные механизмы в отношении Российской Федерации для предотвращения  дальнейшей эскалации конфликта.

Отметим, сегодня Государственная Дума России рассмотрит вопрос обращения к президенту Владимиру Путину о необходимости признания "ДНР" и "ЛНР".

Соответствующие два постановления зарегистрировали в Госдуме пропрезидентская фракция "Единая Россия" и Коммунистическая партия РФ.

Планируется, что они будут рассмотрены на основе рейтингового голосования, и принят будет тот вариант, который наберет наибольшее количество голосов депутатов.

Автор:
Светлана Манько