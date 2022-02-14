Госдума РФ рассмотрит призыв к Путину о признании "ДНР" и "ЛНР" 15 февраля

Государственная Дума России рассмотрит вопрос обращения к президенту Владимиру Путину о необходимости признания "ДНР" и "ЛНР" во вторник, 15 февраля.

Как сообщил в своем Telegram-канале председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, в понедельник прошло заседание Совета Госдумы, на котором было принято решение вынести на пленарное заседание обе предложенные ранее формы обращения.

Они будут рассмотрены на основе рейтингового голосования, и принят будет тот вариант, который наберет наибольшее количество голосов депутатов.

Напомним, что 14 февраля в Госдуму был внесен представителями пропрезидентской фракции "Единая Россия" проект постановления, предусматривающий направление обращения к Путину сначала в Министерство иностранных дел России и другие правительственные структуры. После таких консультаций, как отмечает Володин, "можно будет вернуться к его рассмотрению".

Согласно же инициированному фракцией Коммунистической партии РФ сценарию, Госдума должна направить данное обращение Путину незамедлительно после принятия решения. При этом речь идет об одном и том же тексте обращения, предложенном коммунистами еще 19 января.

"Вопрос исключительно важный и ответственный. Вашингтон нагнетает напряженность, вместе с европейскими странами поставляет на Украину вооружение, Киев продолжает не соблюдать Минские договоренности. Все это несет угрозы и риски для жизни наших граждан и соотечественников, проживающих в ДНР и ЛНР", — заявил также Володин.

Напомним также, что представители руководства "Единой России" Владимир Васильев и Андрей Турчак в конце января призывали Путина поделиться с "ДНР" и "ЛНР" оружием из-за "готовящейся агрессии Киева". Путин же вскоре дал поручение обеспечить жителей ОРДЛО, имеющих российские паспорта, социальными выплатами.

Отметим, что еще в апреле 2019 года российский президент издал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей ОРДЛО, в результате чего в регионе резко активизировался процесс российской паспортизации. По данным МИД Украины, к середине 2021 года паспорта РФ получили более 500 тысяч жителей ОРДЛО.