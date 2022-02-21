ФСБ обвинила Украину в обстреле российского погранпоста — Данилов выступил с опровержением

Федеральная служба безопасности России заявила, что в понедельник, 21 февраля, якобы выпущенный с территории Украины снаряд попал в погранпост РФ в Ростовской области. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов опроверг эту информацию.

"Выпущенным с территории Украины снарядом неустановленного образца полностью разрушено место несения службы пограничных нарядов ПУ ФСБ России по Ростовской области, расположенное на удалении около 150 метров от российско-украинской границы. Пострадавших нет, на месте работают саперы", — сообщает пресс-служба ФСБ.

Алексей Данилов прокомментировал такое заявление в ходе брифинга на форуме "Безопасные и состоятельные громады будущего".

"Мы не ведем эти обстрелы, мы к ним не имеем никакого отношения. Мы предупреждали и сейчас предупреждаем, что они могут фантазировать сколько угодно, они могут делать, что угодно, и мы к этому готовы. Более того, к этому готов мир", — сказал секретарь СНБО.

Он добавил, что российская сторона пытается спровоцировать украинских военных на активные действия. Но это у нее не получится. В пятницу, 18 февраля Данилов заявлял, что со стороны РФ возможны точечные провокации, но широкомасштабного вторжения российских войск пока не предвидится.

При этом приказов на освобождение оккупированных украинских территорий силовым путем не будет, так как это приведет к большим жертвам среди гражданского населения.

Хотя боевики и росСМИ заявляют об обострении со стороны ВСУ, в Луганской области именно формирования "ЛНР" обстреляли детсад и лицей.