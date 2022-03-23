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У Білгородській області вибух у селі — губернатор звинуватив Україну

нехотіївка рф
Нехотіївка. Фото: "Коммерсантъ"

В одному з сіл Білгородської області РФ у середу, 23 березня, стався вибух. Губернатор В'ячеслав Гладков заявив, що причина у снаряді, який нібито прилетів з території України.

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"Сталася НП — був постріл з боку України в нашу сторону. Снаряд розірвався в селі, є постраждалі", — йдеться у повідомленні.

"Є постраждалі. Їм зараз надається вся необхідна допомога", — додав губернатор.

За словами Гладкова, адміністрація Білгородського району запровадила режим НС у двох селах: Журавлівці та Нехотіївці.

Раніше Федеральна служба безпеки Росії заявляла, що 21 лютого нібито випущений з території України снаряд потрапив у прикордонний пост РФ у Ростовській області. Але секретар РНБО України Олексій Данилов спростував цю інформацію.

Ще до повномасштабного вторгнення військ РФВ у штабі ООС підтверджували, що противник відкривав вогонь з важкого озброєння з підконтрольного їм Луганську з метою звинуватити українських військових.

Автор:
Сергій Горєлов