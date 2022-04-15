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На Чернігівщині росіяни обстріляли із мінометів українських прикордонників

На Чернігівщині росіяни обстріляли із мінометів українських прикордонників

Вранці у п'ятницю, 15 квітня, російські війська відкрили вогонь із мінометів за позиціями українських прикордонників у Чернігівській області. Про це повідомляє УП.

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"Російські війська з території РФ вели вогонь територією біля населеного пункту Сеньківка, що на Чернігівщині. З певним проміжком у часі обстріл відбувався з мінометів двічі. Постраждалих серед прикордонників, які несли службу в тому районі, немає", - сказав з пікера Державної прикордонної служби. України Андрій Демченко.

За його словами, ворог не залишає провокаційних дій щодо нещодавно звільнених територій.

Нагадаємо, влада РФ також намагається звинуватити українців у тому, що вони обстріляли прикордонні російські території.

Перехоплення телефонних переговорів окупантів свідчать, що вони організували провокацію на автомобільному пункті пропуску "Нові Юрковичі" в Брянській області, де прогриміли вибухи.

Це НП сталося напередодні того, що очікується масштабний наступ російських військ на Донбасі, куди РФ активно підтягує великі сили.

Автор:
Сергій Горєлов