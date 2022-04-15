Российские войска нанесли удар по городу Васильевка в Запорожской области

Российские войска обстреляли из артиллерии город Васильевка в Запорожской области, пострадали несколько домов в центре города и частный сектор, магазин и депо на железнодорожной станции "Таврийск". В результате один человек погиб, еще пятеро ранены.

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Об этом сообщила пресс-служба Запорожской ОВА.

Отмечается, что в результате артобстрела Васильевки с позиций Вооруженных сил РФ, вероятно, расположенных в пгт. Михайловка и с. Орлянское, повреждено несколько жилых домов в центре города и частный сектор, уничтожен продуктовый магазин и повреждено депо на железнодорожной станции "Таврийск". 1 человек погиб, а 5 получили ранения.

"Также, по имеющейся информации, представители ВС РФ планируют 15 апреля отправить СМИ оккупационных войск на территорию Васильевки, чтобы создавать для федерального телевидения Российской Федерации пропагандистские материалы, которые должны дискредитировать ВС Украины", — говорится в сообщении.