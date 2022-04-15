Російські війська завдали удару по місту Василівка в Запорізькій області

Російські війська обстріляли з артилерії місто Василівка у Запорізькій області, постраждали кілька будинків у центрі міста та приватний сектор, магазин та депо на залізничній станції "Таврійськ". В результаті одна людина загинула, ще п'ятеро - поранені.

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Про це повідомила прес-служба Запорізької ОВА.

Зазначається, що в результаті артобстрілу Василівки з позицій збройних сил РФ, ймовірно, розташовані у смт. Михайлівка та с. Орлянське, пошкоджено кілька житлових будинків у центрі міста та приватний сектор, знищено продуктовий магазин та пошкоджено депо на залізничній станції "Таврійськ". 1 особа загинула, а 5 отримали поранення.

"Також, за наявною інформацією, представники ЗС РФ планують 15 квітня відправити ЗМІ окупаційних військ на територію Василівки, щоб створювати для федерального телебачення Російської Федерації пропагандистські матеріали, які мають дискредитувати ЗС України", - йдеться у повідомленні.