Війська РФ обстріляли евакуаційні автобуси під Ізюмом: загинуло 7 людей — розпочато розслідування

На Харківщині окупанти відкрили вогонь по автобусах, якими велася евакуація мирних жителів селища Борове Ізюмського району. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Обстріл стався у четвер, 14 квітня 2022 року. Внаслідок вогню російських військовослужбовців загинули семеро людей. Ще 27 людей отримали поранення.

СБУ проводить досудове розслідування.

Нагадаємо, російські війська обстріляли з артилерії місто Василівка у Запорізькій області, постраждали кілька будинків у центрі міста та приватний сектор, магазин та депо на залізничній станції "Таврійськ". В результаті одна людина загинула, ще п'ятеро поранені.

А вранці у п'ятницю, 15 квітня, російські війська відкрили вогонь із мінометів за позиціями українських прикордонників у Чернігівській області.

Це свідчить, що ворог не залишає провокаційні дії також щодо нещодавно звільнених територій.