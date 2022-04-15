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Війська РФ обстріляли евакуаційні автобуси під Ізюмом: загинуло 7 людей — розпочато розслідування
На Харківщині окупанти відкрили вогонь по автобусах, якими велася евакуація мирних жителів селища Борове Ізюмського району. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Обстріл стався у четвер, 14 квітня 2022 року. Внаслідок вогню російських військовослужбовців загинули семеро людей. Ще 27 людей отримали поранення.
СБУ проводить досудове розслідування.
Нагадаємо, російські війська обстріляли з артилерії місто Василівка у Запорізькій області, постраждали кілька будинків у центрі міста та приватний сектор, магазин та депо на залізничній станції "Таврійськ". В результаті одна людина загинула, ще п'ятеро поранені.Підписуйтесь на наш Telegram канал
А вранці у п'ятницю, 15 квітня, російські війська відкрили вогонь із мінометів за позиціями українських прикордонників у Чернігівській області.
Це свідчить, що ворог не залишає провокаційні дії також щодо нещодавно звільнених територій.