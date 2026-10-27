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"Фабрики більше немає": Росія повністю знищила виробництво українського бренду жіночого одягу
Унаслідок чергового обстрілу з боку РФ повністю знищено виробничу фабрику українського бренду жіночого одягу Helena.Mikhnich.
Як пише Dilo,про це повідомила пресслужба Helena.Mikhnich.
У компанії зазначили, що найближчим часом зв'яжуться з усіма клієнтами, чиї замовлення наразі неможливо виконати, та повністю повернуть кошти за сплачені товари.
"Ми звʼяжемось з кожним, чиї замовлення неможливо буде відправити, і повернемо кошти. Звісно, за теорією ймовірності це може статися з кожним, але ніколи не була до такого готова та не знаю, як правильно діяти далі…", — йдеться у повідомленні бренду.
Для того, щоб допомогти компанії вистояти та відновити діяльність, усім охочим пропонують придбати подарункові сертифікати на будь-яку суму.
Нагадаємо, внаслідок російської атаки на Київ 27 жовтня повністю зруйновано офіс разом з обладнанням та технікою українського виробника косметики та продукції для манікюру Nika Zemlyanikina. Збитки оцінюються у десятки тисяч доларів США.