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"Фабрики більше немає": Росія повністю знищила виробництво українського бренду жіночого одягу

Helena.Mikhnich
Російські війська зруйнували фабрику українського бренду/Helena.Mikhnich

Унаслідок чергового обстрілу з боку РФ повністю знищено виробничу фабрику українського бренду жіночого одягу Helena.Mikhnich. 

Як пише Dilo,про це повідомила пресслужба Helena.Mikhnich.

У компанії зазначили, що найближчим часом зв'яжуться з усіма клієнтами, чиї замовлення наразі неможливо виконати, та повністю повернуть кошти за сплачені товари.

"Ми звʼяжемось з кожним, чиї замовлення неможливо буде відправити, і повернемо кошти. Звісно, за теорією ймовірності це може статися з кожним, але ніколи не була до такого готова та не знаю, як правильно діяти далі…", — йдеться у повідомленні бренду.

Для того, щоб допомогти компанії вистояти та відновити діяльність, усім охочим пропонують придбати подарункові сертифікати на будь-яку суму.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки на Київ 27 жовтня повністю зруйновано офіс разом з обладнанням та технікою українського виробника косметики та продукції для манікюру Nika Zemlyanikina. Збитки оцінюються у десятки тисяч доларів США.

Автор:
Тетяна Бесараб

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