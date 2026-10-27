"Фабрики больше нет": Россия полностью уничтожила производство украинского бренда женской одежды

В результате очередного обстрела со стороны РФ полностью уничтожена производственная фабрика украинского бренда женской одежды Helena.Mikhnich.

Как пишет Dilo ,об этом сообщила пресс-служба Helena.Mikhnich.

В компании отметили, что в ближайшее время свяжутся со всеми клиентами, чьи заказы невозможно выполнить, и полностью вернут средства за уплаченные товары.

"Мы свяжемся с каждым, чьи заказы невозможно будет отправить, и вернем средства. Конечно, по теории вероятности это может произойти с каждым, но никогда не была к такому готова и не знаю, как правильно действовать дальше…", — говорится в сообщении бренда.

Чтобы помочь компании выстоять и возобновить деятельность, всем желающим предлагают приобрести подарочные сертификаты на любую сумму.

Напомним, в результате российской атаки на Киев 27 октября полностью разрушен офис вместе с оборудованием и техникой украинского производителя косметики и продукции для маникюра Nika Zemlyanikina. Ущерб оценивается в десятки тысяч долларов США.