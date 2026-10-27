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Росія вщент знищила офіс виробника косметики Nika Zemlyanikina: збитки на десятки тисяч доларів

Nika Zemlyanikina
Нічний російський обстріл знищив офіс виробника косметики Nika Zemlyanikina. Фото: Nika Zemlyanikina

Внаслідок російської атаки на Київ повністю зруйновано офіс разом з обладнанням та технікою українського виробника косметики та продукції для манікюру Nika Zemlyanikina. Збитки оцінюються у десятки тисяч доларів США.

Як пише Dilo, про це повідомила засновниця бренду Ніка Землянікіна у Facebook.

За її словами, від будівлі, де розміщувався офіс компанії, залишилися руїни.

"На щастя, всі наші люди цілі. Але офісу немає. А з ним техніки, обладнання. Вся техніка згоріла, десятки тисяч доларів втрат", - написала Землянікіна.

Вона додала, що складські приміщення компанії розташовані на іншій локації, тому вся готова продукція вціліла, що дає змогу продовжувати обслуговування клієнтів у звичайному режимі.

Nika Zemlyanikina (Ніка Землянікіна) — це український бренд доглядової косметики та професійної продукції для манікюру, заснований міжнародною інструкторкою та експерткою у beauty-сфері Нікою Землянікіною. Бренд відомий своїми матеріалами для нігтьової естетики (бази, топи, гелі), а також лінійками для догляду за обличчям, тілом і волоссям

Раніше повідомлялось, що від початку 2026 року російські атаки завдали українському бізнесу $7,7 млрд прямих збитків. Знищено або пошкоджено понад 1 млн кв. м складських, виробничих і логістичних приміщень. Для підтримки компаній уряд пропонує приміщення для релокації, пільгове кредитування та часткову компенсацію ризиків для судноплавства.

Унаслідок російської атаки 19 жовтня українсько-німецький виробник і дистриб’ютор побутової хімії, косметики для волосся та засобів особистої гігієни “2К” у Хмельницькому зазнав масштабних руйнувань. Пошкоджено виробничі потужності, інфраструктуру та офісні приміщення.

Автор:
Світлана Манько

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