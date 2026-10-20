У Хмельницькому російський обстріл зупинив виробництво побутової хімії та косметики

Унаслідок російської атаки 19 жовтня підприємство компанії “2К” у Хмельницькому зазнало масштабних руйнувань. Пошкоджено виробничі потужності, інфраструктуру та офісні приміщення.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба компанії.

Наразі роботу підприємства зупинено.

За інформацією підприємства, масштаби руйнувань і завданих збитків ще оцінюють. Водночас у компанії наголосили, що серед співробітників постраждалих немає.

Про компанію

Компанія "2К" - українсько-німецький виробник і дистриб’ютор побутової хімії, косметики для волосся та засобів особистої гігієни. Підприємство спеціалізується, зокрема, на виробництві безфосфатних мийних засобів.

ТОВ "Спільне українсько-німецьке підприємство "2К" зареєстрували у 2018 році, а на ринку компанія працює з 2019-го. Виробничі потужності та головний офіс розташовані у Хмельницькому. Основний напрям діяльності підприємства - виробництво мила, мийних засобів, а також засобів для чищення та полірування.

Компанія заявляє про використання європейської сировини та розробок власної науково-дослідної лабораторії 2K Labor. Вона здійснює повний цикл виробництва продукції, а також виготовляє товари під приватними торговими марками замовників (private label).

До брендів, пов’язаних із компанією, належать: Wash & Free і Doctor Wash, що пропонують засоби для прання, Galax - побутову хімію для прибирання та миття посуду, а також Pro Wash, Dalas/Dallas і For My Family, представлені засобами для догляду та побутового використання.

Раніше повідомлялось, що від початку 2026 року російські атаки завдали українському бізнесу $7,7 млрд прямих збитків. Знищено або пошкоджено понад 1 млн кв. м складських, виробничих і логістичних приміщень. Для підтримки компаній уряд пропонує приміщення для релокації, пільгове кредитування та часткову компенсацію ризиків для судноплавства.