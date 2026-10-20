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В Хмельницком российский обстрел остановили производство бытовой химии и косметики

ГСЧС
В Хмельницком из-за обстрела остановил работу производитель бытовой химии и косметики / ГСЧС Украины

В результате российской атаки 19 октября предприятие компании "2К" в Хмельницком испытало масштабные разрушения. Повреждены производственные мощности, инфраструктура и офисные помещения.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба компании.

В настоящее время работа предприятия остановлена.

По информации предприятия, масштабы разрушений и нанесенного ущерба еще оценивают. В то же время, в компании подчеркнули, что среди сотрудников пострадавших нет.

О компании

Компания "2К" – украинско-немецкий производитель и дистрибьютор бытовой химии, косметики для волос и средств личной гигиены. Предприятие специализируется в частности на производстве бесфосфатных моющих средств.

ООО "Совместное украинско-немецкое предприятие "2К" зарегистрировали в 2018 году, а на рынке компания работает с 2019-го. Производственные мощности и головной офис расположены в Хмельницком. Основное направление деятельности предприятия - производство мыла, моющих средств, а также чистящих и полирующих средств.

Компания заявляет об использовании европейского сырья и разработок собственной научно-исследовательской лаборатории 2K Labor. Она осуществляет полный цикл производства продукции, а также производит товары под частными торговыми марками заказчиков (private label).

К брендам, связанным с компанией, относятся: Wash & Free и Doctor Wash, предлагающие средства для стирки, Galax – бытовую химию для уборки и мытья посуды, а также Pro Wash, Dalas/Dallas и For My Family, представленные средствами по уходу и бытовому использованию.

Ранее сообщалось, что с начала 2026 года российские атаки нанесли украинскому бизнесу $7,7 млрд прямого ущерба. Уничтожено или повреждено более 1 млн. кв. м складских, производственных и логистических помещений. Для поддержки компаний правительство предлагает помещения для релокации, льготное кредитование и частичную компенсацию рисков судоходства.

Автор:
Ольга Опенько

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