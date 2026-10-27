ТРК "Проспект" у Києві зазнав пошкоджень через російську атаку: як працюють магазини

У ніч на вівторок, 27 жовтня, торгово-розважальний комплекс (ТРК) "Проспект" у Києві, який належить девелоперу Arricano, зазнав незначних пошкоджень внаслідок російського удару. Об'єкт розташований біля станції метро "Чернігівська".

Як пише Dilo, про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі компанії.

"Внаслідок ворожої атаки на Київ 27 жовтня було пошкоджено ТРК "Проспект". Торгова галерея зазнала незначних пошкоджень і працює у звичайному режимі. Гіпермаркет "Auchan Україна" сьогодні тимчасово не працює", – зазначили в Arricano.

Цей випадок став черговим ударом по інфраструктурі девелопера за останні дні.

Напередодні, 26 жовтня, внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя вже вдруге було пошкоджено ТРК City Mall, який також входить до портфеля Arricano. Пожежу на об'єкті вдалося оперативно локалізувати, серед людей постраждалих немає.

На початку вересня Arricano тимчасово призупинила роботу ТРК City Mall у Запоріжжі з міркувань безпеки. Після того як об'єкт зазнав суттєвих пошкоджень через черговий російський удар, девелопер заявив про намір відновити торговельний комплекс після стабілізації ситуації.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки 26 жовтня у Києві пошкоджено гіпермаркет Auchan у ТРК "Проспект" біля станції метро “Чернігівська”. Постраждалих серед працівників і відвідувачів немає.