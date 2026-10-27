RU
Запланована подія 2

курс НБУ:

USD

45,54

+0,34

EUR

50,95

+0,38

Готівковий курс:

USD

46,26

45,93

EUR

51,70

51,35

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації
Додати Dilo.ua як бажане джерело в Google

ТРК "Проспект" у Києві зазнав пошкоджень через російську атаку: як працюють магазини

ТРК "Проспект" у Києві
Російські дрони пошкодили ТРК "Проспект" у Києві

У ніч на вівторок, 27 жовтня, торгово-розважальний комплекс (ТРК) "Проспект" у Києві, який належить девелоперу Arricano, зазнав незначних пошкоджень внаслідок російського удару. Об'єкт розташований біля станції метро "Чернігівська".

Як пише Dilo, про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі компанії.

"Внаслідок ворожої атаки на Київ 27 жовтня було пошкоджено ТРК "Проспект". Торгова галерея зазнала незначних пошкоджень і працює у звичайному режимі. Гіпермаркет "Auchan Україна" сьогодні тимчасово не працює", – зазначили в Arricano.

Цей випадок став черговим ударом по інфраструктурі девелопера за останні дні.

Напередодні, 26 жовтня, внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя вже вдруге було пошкоджено ТРК City Mall, який також входить до портфеля Arricano. Пожежу на об'єкті вдалося оперативно локалізувати, серед людей постраждалих немає.

На початку вересня Arricano тимчасово призупинила роботу ТРК City Mall у Запоріжжі з міркувань безпеки. Після того як об'єкт зазнав суттєвих пошкоджень через черговий російський удар, девелопер заявив про намір відновити торговельний комплекс після стабілізації ситуації.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки 26 жовтня у Києві пошкоджено гіпермаркет Auchan у ТРК "Проспект"  біля станції метро “Чернігівська”. Постраждалих серед працівників і відвідувачів немає.

Автор:
Тетяна Бесараб

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності