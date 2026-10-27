Нічна атака на Київ: автосалони Suzuki на Подолі зазнали пошкоджень і призупинили роботу

Автомобільний та мотосалон офіційного дилера Suzuki на Подолі в Києві тимчасово припинили роботу. Приміщення зазнали пошкоджень внаслідок російської атаки на столицю вночі 27 жовтня.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба автосалону Suzuki.

"Повідомляємо, що внаслідок ворожої атаки цієї ночі було пошкоджено авто- та мотосалони SUZUKI на Подолі. Наразі авто- та мотосалони тимчасово не працюватимуть. Про відновлення їхньої роботи та графік прийому клієнтів повідомимо додатково", — йдеться у дописі.

Водночас відділ сервісного обслуговування продовжує працювати у звичному режимі.

Що відомо про імпортера

Офіційним імпортером та дистриб'ютором автомобілів Mazda і Suzuki, а також мототехніки Suzuki в Україні є компанія "Авто Інтернейшнл", яка працює на ринку понад 20 років.

Компанія займається імпортом, сертифікацією, митним оформленням і постачанням нових транспортних засобів, запчастин та аксесуарів, а її мережа налічує понад 40 дилерських центрів по всій країні, включаючи власні автосалони та СТО в Києві на проспекті Степана Бандери та вулиці Новокостянтинівській.

За даними Оpendatabot, стовідсотковим власником підприємства є велика японська корпорація ITOCHU Corporation.

Нагадаємо, під час нічної комбінованої атаки на Київ у ніч на 2 червня було зруйновано автосалон китайських електромобілів Zeekr. Пожежа повністю знищила будівлю та автомобілі, які знаходилися всередині.