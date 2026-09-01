Найбільший ТРЦ Запоріжжя City Mall призупинить роботу після обстрілу сусіднього "Епіцентру"

Запорізький торгово-розважальний комплекс City Mall тимчасово зачиняється і не прийматиме відвідувачів щонайменше до кінця вересня.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву на сайті ТРК.

"ТРК City Mall не працюватиме у вересні. Перепрошуємо за тимчасові незручності й дякуємо за ваше розуміння", — зазначили в адміністрації торговельного центру.

Що відомо про ТРЦ та обставини закриття

Офіційної причини зупинки роботи адміністрація не назвала, проте оголошення з'явилося після російського удару по розташованому поблизу гіпермаркету "Епіцентр", що стався 28 серпня:

Масштаб об'єкта: City Mall є найбільшим ТРЦ у Запоріжжі з торговельною площею понад 23 400 кв. м (для порівняння, площа другого за величиною міського ТРЦ "Аврора" становить близько 10 000 кв. м);

Власник: об'єкт належить девелоперській компанії Arricano Real Estate PLC.

Нагадаємо, Росія знищила та пошкодила 12 торговельно-розважальних центрів в Україні. З початку 2026 року через російські обстріли прямі збитки торговельної галузі України вже перевищили 3,23 млрд грн.