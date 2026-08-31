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Росія знищила та пошкодила 12 торговельно-розважальних центрів в Україні: яка сума збитків

пошкоджений ТРЦ "Караван" у Дніпрі, рятувальник
Пошкоджений ТРЦ "Караван" у Дніпрі / ДСНС України

З початку 2026 року російські атаки знищили три та пошкодили дев’ять торговельно-розважальних центрів в Україні. Прямі збитки галузі вже сягнули 3,23 млрд грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Українська рада торгових центрів (УРТЦ).

Загальні дані та серпневі атаки

Голова дослідницької групи УРТЦ Дмитро Топольськов зауважує, що більше ТЦ було пошкоджено лише у 2022 році — першому році повномасштабної війни. Загалом з початку повномасштабного вторгнення постраждав 41 об'єкт: 29 ТРЦ пошкоджено, 12 знищено.

Як пояснили в раді торгових центрів, за методологією Світового Банку, об’єкт вважається знищеним, якщо було втрачено 40 та більше відсотків (%) від його вартості.

Більшість випадків атак на ТЦ у 2026 році припала на серпень. За кілька тижнів постраждали наступні об’єкти:

  • ТРЦ "Олімпія" у Павлограді; 
  • ТРЦ "Сонячна Галерея" у Кривому Розі; 
  • ТРЦ "Оскар" у Херсоні (був атакований двічі і знищений); 
  • ТРЦ "Караван" у Дніпрі.

Збитки можуть бути більшими

"За нашою оцінкою, прямі збитки торговельної нерухомості від російських атак у 2026 році вже перевищують 3,2 млрд грн. І це лише вартість відновлення знищених та пошкоджених об'єктів", — заявив голова УРТЦ Максим Гаврюшин.

Він зазначив, що у цю суму не входять втрачений прибуток, вимушені простої, витрати на відновлення роботи, релокацію бізнесів та інші непрямі наслідки.

Нагадаємо, 28 серпня ТРЦ “Караван” у Дніпрі повернувся до повноцінної роботи після ліквідації наслідків російської атаки, яка сталася вніч на 25 серпня. 

Автор:
Тетяна Ковальчук

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