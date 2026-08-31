Россия уничтожила и повредила 12 торгово-развлекательных центров в Украине: какая сумма убытков

С начала 2026 года российские атаки уничтожили три и повредили девять торгово-развлекательных центров в Украине. Прямой ущерб отрасли уже достиг 3,23 млрд грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Украинский совет торговых центров (УРТЦ).

Общие данные и августовские атаки

Глава исследовательской группы УРТЦ Дмитрий Топольсков отмечает, что больше ТЦ было повреждено только в 2022 году — первом году полномасштабной войны. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения пострадал 41 объект: 29 ТРЦ повреждены, 12 уничтожены.

Как пояснили в совете торговых центров, по методологии Всемирного Банка объект считается уничтоженным, если было потеряно 40 и более процентов (%) от его стоимости.

Большинство случаев атак на ТЦ в 2026 году пришлось на август. Через несколько недель пострадали следующие объекты:

ТРЦ "Олимпия" в Павлограде;

ТРЦ "Солнечная Галерея" в Кривом Роге;

ТРЦ "Оскар" в Херсоне (был атакован дважды и уничтожен);

ТРЦ "Караван" в Днепре.

Ущерб может быть больше

"По нашей оценке, прямые убытки торговой недвижимости от российских атак в 2026 году уже превышают 3,2 млрд грн. И это лишь стоимость восстановления уничтоженных и поврежденных объектов", - заявил глава УРТЦ Максим Гаврюшин.

Он отметил, что в эту сумму не входят потерянная прибыль, вынужденные простои, затраты на возобновление работы, релокацию бизнесов и другие косвенные последствия.

Напомним, 28 августа ТРЦ "Караван" в Днепре вернулся к полноценной работе после ликвидации последствий российской атаки, которая произошла в ночь на 25 августа.