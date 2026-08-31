Израиль построит для Греции систему ПВО за 3 миллиарда евро

Министерство обороны Израиля объявило о заключении одного из самых больших оборонных соглашений в своей истории. В ее пределах Греция получит современную многоуровневую систему противовоздушной обороны под названием "Ахиллесов щит", которая обойдется в 3,0 миллиарда евро.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Bloomberg.

Детали контракта

Новая инфраструктура будет полностью базироваться на израильских технологиях и богатом оперативном опыте их применения.

Согласно условиям документа Афины приобретут комплексные перехватчики David's Sling и SPYDER от компании Rafael Advanced Defense Systems, а также системы BARAK MX разработки Israel Aerospace Industries.

Дополнительно, компания Rafael создаст единую национальную систему командования и управления для нового вооружения. Также подписано отдельное соглашение стоимостью 26 миллионов евро на поставку систем Drone Dome для защиты греческих стратегических объектов от беспилотников.

Ответ на альянс Турции

Масштабный контракт заключен на фоне ухудшения отношений между Израилем и Турцией, являющейся давним региональным соперником Греции. Тем временем Анкара создала собственную оборонительную ось, подписав Мекканское оборонительное соглашение с Пакистаном и Саудовской Аравией.

Министр обороны Греции Никос Дендиас подчеркнул, что современные конфликты радикально изменили параметры военной обороны.

В свою очередь, глава израильского оборонного ведомства Израиль Кац заявил, что в условиях роста гегемонистских амбиций отдельных игроков углубление стратегического партнерства между Тель-Авивом и Афинами является необходимым ответом на общие региональные вызовы.

Ранее Германия намеревалась приобрести у Израиля три беспилотника Heron на сумму почти 1 миллиард евро. Эта закупка является частью масштабного плана немецкого правительства, предусматривающего более 80 военных заказов.