Израиль передал Украине системы Patriot, ранее находившиеся на вооружении ЦАХАЛ

Израиль фактически оказал военную помощь Украине, передав ранее находившиеся на вооружении израильской армии системы ПВО Patriot.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронировать участие

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Системы Patriot, которые мы когда-то получили от Соединенных Штатов, теперь находятся в Украине. Это израильские системы, которые были на вооружении Израиля в начале 90-х. Мы согласились их передать Украине. И об этом, к сожалению, не очень много говорили. Но когда говорят, что Израиль не помог в военном плане". Михаэль Бродский в интервью журналистке Маричке Довбенко.

Бродский также рассказал, что неоднократно инициировал диалог со своими коллегами по поддержке Украины, несмотря на критику на родине за чрезмерную, по мнению отдельных политиков, поддержку украинской стороны.

По словам посла, он стремится к завершению своей дипломатической миссии в Украине в стране воцарился мир. Он также поделился, что израильский опыт жизни в условиях постоянной угрозы войны может оказаться полезным для Украины.

Высший совет обороны Румынии принял решение о безвозмездной передаче Украине системы Patriot.