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Израиль передал Украине системы Patriot, ранее находившиеся на вооружении ЦАХАЛ

Patriot
Израиль передал Украине системы Patriot

Израиль фактически оказал военную помощь Украине, передав ранее находившиеся на вооружении израильской армии системы ПВО Patriot.

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Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Системы Patriot, которые мы когда-то получили от Соединенных Штатов, теперь находятся в Украине. Это израильские системы, которые были на вооружении Израиля в начале 90-х. Мы согласились их передать Украине. И об этом, к сожалению, не очень много говорили. Но когда говорят, что Израиль не помог в военном плане". Михаэль Бродский в интервью журналистке Маричке Довбенко.

Бродский также рассказал, что неоднократно инициировал диалог со своими коллегами по поддержке Украины, несмотря на критику на родине за чрезмерную, по мнению отдельных политиков, поддержку украинской стороны.

По словам посла, он стремится к завершению своей дипломатической миссии в Украине в стране воцарился мир. Он также поделился, что израильский опыт жизни в условиях постоянной угрозы войны может оказаться полезным для Украины.

Высший совет обороны Румынии принял решение о безвозмездной передаче Украине системы Patriot.

Автор:
Татьяна Гойденко