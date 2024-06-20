Румыния приняла решение о передаче Украине системы Patriot

Высший совет обороны Румынии принял решение о безвозмездной передаче Украине системы Patriot.

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Об этом сообщила пресс-служба администрации президента страны.

Соответствующее решение было принято 20 июня.

"Румыния поддерживает Украину с начала конфликта, причем мы хорошо понимаем драматичность ситуации, особенно с точки зрения обеспечения необходимых оборонных систем в противодействии агрессии, развязанной Российской Федерацией", - говорится в сообщении.

В связи со значительным ухудшением ситуации с безопасностью в Украине, в результате постоянных и массированных нападений России на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, особенно на энергетику, а также региональных последствий этой ситуации, в том числе для безопасности Румынии, члены Совета приняли решение безвозмездно передать Украине систему Patriot.

"Это пожертвование делается при условии продолжения переговоров нашей страны с союзниками, особенно с США, с целью получения аналогичной системы, отвечающей потребностям в обеспечении защиты национального воздушного пространства", - отмечают в администрации президента.

Также там добавили, что позиция Румынии есть и будет однозначна в ее многоплановой поддержке Украины, наряду с международным сообществом, в ее законном праве на самооборону перед незаконной и неспровоцированной агрессией России.

Украине нужны Patriot

Украина нашла в мире более 100 доступных Patriot и стремится как можно скорее получить хотя бы 7 таких систем, чтобы защитить города, наиболее подверженные российским атакам, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в комментарии для The Washington Post.

По словам министра, во время недавней встречи в Брюсселе, посвященной 75-летию НАТО, он резко сказал собравшимся:

"Извините, что испортил вечеринку по случаю дня рождения, но кто может поверить, что самый мощный военный альянс в мире не может найти 7 Patriot, чтобы обеспечить ими единую страну в мире, которая ежедневно борется с баллистическими атаками?"

Кулеба добавил, что он уверен, что Украина со временем получит больше систем Patriot, но задержки стоят жизни украинцам. Он рассказал, что предлагал странам одолжить их, пообещав вернуть, как только у них возникнет такая потребность. И признался, что почувствовал глубокое разочарование.

"Я чувствую, что ударяюсь о стену собственной головой, хотя я дипломат, а это значит, что должен разбирать стену по кирпичику", - сказал Кулеба.

В апреле стало известно, что Германия собирается передать Украине еще одну систему Patriot, а Испания анонсировала новый пакет помощи, в который войдут ракеты в Patriot.

Также в мае стало известно, что администрация Байдена работает над тем, чтобы отправить в Украину дополнительную батарею противовоздушной обороны Patriot, чтобы удовлетворить запрос страны на вооружение для отражения усиленного российского нападения.

О Patriot

Киев получил свои первые батареи Patriot прошлым летом, но тех трех, которые сейчас есть, недостаточно, чтобы оградить всю страну от усиленных воздушных бомбардировок России.

Одна батарея включает в себя:

пункт управления (КП батареи) AN/MSQ-104,

многофункциональная радиолокационная станция (РЛС) AN/MPQ-65 (поступает на вооружение вместо AN/MPQ-53),

до восьми пусковых установок (ПУ) М901,

зенитные управляемые ракеты MIM104 (MIM104C для модификации PAC-2),

источники энергоснабжения AN/MJQ-20,

средства связи комплекса.

Фото: ua.depositphotos.com