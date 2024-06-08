Выделят 400 млн евро: Нидерланды профинансируют производство боевых машин CV90 для Украины

Нидерланды направят 400 млн евро в фонд по производству шведских боевых машин пехоты CV90, производимых для украинских военных. Для этого страна будет работать с другими европейскими странами.

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Об этом сообщила министерша обороны страны Кайса Оллонгрен, передает нидерландская телерадиокомпания NOS.

Нидерланды решили присоединиться к этому проекту, поскольку большая часть этой техники (180 из 230 общих автомобилей) все равно производится в Нидерландах.

"Европейские производственные мощности должны быть увеличены для Украины, но и для нас самих", - говорит Оллонгрен.

Она добавила, что правительство страны недавно одобрило присоединение к европейскому конвейеру по производству ракет Patriot для Украины в Германии.

"Американский производитель дал разрешение строить Патриоты в Европе. Это ускорит производство", – сказала она.

Оллонгрен подчеркнула, что эти проекты должны способствовать тому, что голландская и европейская оборонная промышленность будет производить оружие быстрее и инновационнее как для Украины, так и ее собственного оборонного развития.

Напомним, еще в прошлом году во время встречи министров обороны Швеции и Дании они подписали совместную декларацию о намерениях по дальнейшей поддержке Украины и передадут боевые машины пехоты CV90.

Также Швеция планирует создать центры логистики и обслуживания военной техники, которую было передано Украине.

Отмечается, что правительство Швеции одобрило участие до 60 военных в создании таких хабов рядом с Украиной, например, в Польше.

Стокгольм предоставил украинским военным, в частности боевые машины пехоты Stridsfordon 90, танки Leopard и артиллерийские установки типа Archer и Robot 70.

Как пишет "Военный курьер", БМП Combat Vehicle 90 – это боевые машины пехоты, разработанные в середине 1980-х – в начале 1990-х годов. Она имеет повышенную проходимость в снегу и трясине. Она способна разгоняться 70 км/ч по шоссе, ехать под наклоном в 30 градусов, перескакивать рвы и преодолевать в брод водоемы глубиной 1,4 м.