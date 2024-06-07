Франко-германская оборонная компания официально объявила о создании филиала в Украине

Франко-германская оружейная группа KNDS, являющаяся производителем танков Leopard 2 и САУ Caesar, в пятницу, 7 июня, официально объявила о создании дочерней компании в Украине.

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Об этом сообщает издание Le Figaro.

Отмечается, что находящийся с визитом во Франции президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны Франции Себастьен Лекорню должны посетить место расположения оружейной группы в Версале под Парижем.

Издание пишет, что KNDS является одним из ведущих европейских игроков в области наземных вооружений. Группа производит артиллерийские системы, боевые танки, а также пушки Caesar, поставляемые Францией в Киев. Дочернее предприятие будет производить военную технику и боеприпасы на украинской земле, объявили в конце марта министры обороны Франции и Германии Себастьен Лекорню и Борис Писториус.

О KNDS

KNDS является холдинговой структурой, образованной французским Nexter и немецким Krauss-Maffei-Wegmann. Обе компании занимаются производством бронетехники и объединились в июле 2015 года.

KNDS производит такие известные виды вооружений, как танки Leopard, самоходные гаубицы Caesar, системы ПВО Gepard, которые предоставили Украине европейские страны, а также танки Leclerc, боевые машины пехоты, артиллерийские системы и другие компоненты для техники, которая теперь стоит на вооружении ВСУ.

Франция будет поощрять свои оборонные компании производить военную технику в Украине, чтобы помочь стране в войне против России.

Напомним, немецкий оборонный концерн Rheinmetall также планирует открыть в Украине предприятие, специализирующееся на системах противовоздушной обороны.

Также сообщалось, что Rheinmetall собирается открыть в Украине по меньшей мере четыре оружейных завода по производству снарядов, военной техники, пороха и оружия ПВО.

Фото: ua.depositphotos.com