Французско-германский производитель танков KNDS откроет филиал в Украине

Франция и Германия договорились об открытии украинского подразделения компании KNDS, где будут производить запчасти и проводить обучение персонала.

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Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню после встречи со своим немецким коллегой Борисом Писториусом, сообщает Reuters.

KNDS создаст предприятие в Украине

Отмечается, что Германия и Франция на уровне министров обороны 22 марта достигли соглашения, позволяющего производителю танков KNDS создать местный филиал в Украине.

Предприятие будет производить запасные части для западной военной техники и готовить персонал для ее обслуживания.

"Мы объявляем, что немецко-французская компания KNDS закрепится в Украине с местным подразделением", – сказал Лекорню.

Танк нового поколения MGCS

Кроме того, Берлин и Париж добились "прорыва" в совместной разработке танка нового поколения MGCS, который должен заменить немецкие Leopard 2 и французские Leclerc.

"Это больше, чем веха, это исторический момент", - сказал министр обороны Германии Борис Писториус.

Танк, заменяющий устаревшие системы Leopard в Германии и Leclerc во Франции, является вторым крупным проектом оружейной промышленности между двумя странами вместе с их амбициями создать истребитель следующего поколения, известный как FCAS.

Писториус сказал, что соглашение, подписанное в пятницу, включает договоренность равномерно распределить промышленные объемы между двумя странами, добавив, что официальный документ о начале первого этапа разработки будет подписан в Париже 26 апреля.

Выступая на пресс-конференции в Берлине, французский министр обороны подчеркнул, что программа истребителей FCAS также добивается "хорошего прогресса", не предоставив дополнительных подробностей о состоянии ее разработки.

О KNDS

Производитель танков KNDS является холдинговой структурой, образованной французским Nexter и немецким Krauss-Maffei-Wegmann. Обе занимают производство бронетехники.

Компании объединились в июле 2015 года. Упомянутый танк MGCS также производит французско-германское предприятие совместно с концерном Rheinmetall.

KNDS производит такие известные виды вооружений, как танки Leopard, самоходные гаубицы Caesar, системы ПВО Gepard, которые предоставили Украине европейские страны, а также танки Leclerc, боевые машины пехоты, артиллерийские системы и другие компоненты для техники, которая теперь стоит на вооружении ВСУ.

Напомним, что Франция будет поощрять свои оборонные компании производить военную технику в Украине, чтобы помочь стране в войне против России.

Также германская оборонная компания Rheinmetall объявила о намерениях построить в Украине новый завод по производству артиллерийских боеприпасов.