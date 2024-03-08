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Категория
Промышленность
Дата публикации

Французские оборонные компании будут производить военную технику в Украине

Фото: посольство Украины во Франции, Фейсбук
Фото: посольство Украины во Франции, Фейсбук

Франция будет стимулировать свои оборонные компании производить военную технику в Украине, чтобы помочь стране в войне против России.

Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, пишет Reuters.

"Три французских компании будут налаживать партнерские отношения с украинскими компаниями, в том числе в секторах беспилотников и наземного оборудования, чтобы производить запчасти на украинской земле, а в будущем, возможно, и боеприпасы", - сказал Лекорню.

По его словам, в планах запустить первые производственные мощности летом 2024 года.

Министр обороны Франции не сообщил, о каких оборонных предприятиях идет речь, но намекнул, что среди привлеченных компаний будет производитель танков KNDS, холдинговая структура, сформированная французским Nexter и немецким Krauss-Maffei-Wegmann.

Напомним, чешская компания Czechoslovak Group (CSG), один из крупнейших европейских производителей оружия, хочет помочь Украине нарастить собственное производство тяжелых боеприпасов для противодействия российской агрессии.

Также германская оборонная компания Rheinmetall объявила о намерениях построить в Украине новый завод по производству артиллерийских боеприпасов.

Автор:
Светлана Манько