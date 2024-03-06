ЕС представил первую в истории стратегию оборонной промышленности, в которую включили Украину

Европейская комиссия представила первую в истории оборонно-промышленную программу на уровне ЕС, в которую вовлечена украинская промышленность.

Об этом говорится на сайте Еврокомиссии.

Отмечается, что стратегия разработана из-за неоправданной агрессивной войны России против Украины, что ознаменовало возвращение боевых действий в Европу.

Европейская оборонно-промышленная стратегия (EDIS) определяет четкое, долгосрочное видение достижения готовности оборонной промышленности в Европейском Союзе.

Вызовы для Европейской оборонной технологической и промышленной базы (EDTIB) и одновременно возможности использования ее потенциала определяют направление стратегии на следующее десятилетие.

Стратегия предлагает набор мер, направленных, в частности, на развитие более тесных связей с Украиной вследствие ее участия в европейских инициативах по поддержке оборонной промышленности, а также включает сотрудничество между оборонными промышленностями ЕС и Украины.

Кроме оборонно-промышленной стратегии Еврокомиссия предложила программу европейской оборонной промышленности (EDIP), цель которой – достичь более структурированного и долгосрочного подхода.

Эта программа привлечет €1,5 млрд из бюджета ЕС в течение 2025-2027 годов, чтобы повысить конкурентоспособность стратегии оборонной промышленности. Эти средства усилят оборонно-промышленное сотрудничество ЕС с Украиной и ее развитие, а также поддержат технологическую базу.

Оборонно-промышленная стратегия также устанавливает показатели, которые будут измерять прогресс ее стран-членов в промышленной готовности. Государствам-членам Европейского Союза предлагается:

совместно закупить как минимум 40% оборонного оборудования к 2030 году;

обеспечить показатель, чтобы к 2030 году стоимость оборонной торговли внутри ЕС составляла не менее 35% цены оборонного рынка блока;

достичь стабильного прогресса в закупках: чтобы не менее 50% своего бюджета было направлено на оборонные закупки в ЕС к 2030 году, а к 2035 году – 60%.

"Сильная, устойчивая и конкурентоспособная европейская оборонная промышленность является стратегическим императивом и предпосылкой для повышения нашей оборонной готовности. Мы также должны усилить военную поддержку Украины, в том числе путем поддержки ее оборонно-промышленной базы. Эта стратегия знаменует изменение парадигмы в Союз, который является сильным" игроком в сфере безопасности и обороны и лучшим партнером в соответствии с целями стратегического компаса", - отметил высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.

Помощь от ЕС с боеприпасами

Напомним, весной 2023 года Евросоюз пообещал Украине 1 млн снарядов в течение 12 месяцев. Однако после достижения согласия возник спор по поводу того, где эти боеприпасы брать. Премьер-министр Польши рассказывал, что в Европе нет необходимого количества снарядов, поэтому их нужно закупать за пределами блока. Однако против такой идеи выступила Франция.

Около 12 стран, включая страны Балтии, Германия, Нидерланды и Польша, собираются или уже поставили около 300-400 тысяч боеприпасов преимущественно по инициативе ЕС. Швеция, Финляндия, Дания и Норвегия, не являющаяся членом ЕС, разместили заказ на €52 млн, а производство должно начаться в 2024 году.

Издание Bloomberg писало, что с момента запуска инициативы цена на боеприпасы выросла, а это значит, что текущий бюджет может быть недостаточно велик для достижения поставленных целей.

Но в Еврокомиссии уверены, что, несмотря на замедление процесса, страны Евросоюза успеют изготовить миллион обещанных Украине боеприпасов к весне 2024 года.

В феврале 2024 года председатель дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Денисом Шмыгалем сообщил, что Украина является самым высоким приоритетом для Евросоюза и до конца года получит 1 миллион необходимых боеприпасов.

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