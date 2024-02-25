Немецкая компания интегрирует ИИ в дроны украинского производства

24 февраля министр стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин и генеральный директор немецкой компании Helsing GmbH, разрабатывающей программное обеспечение и интегрирующей искусственный интеллект в оборонные технологии Гундберт Шерф, заключили меморандум о сотрудничестве в области обороны и безопасности.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, это подписание является результатом серии конференций, организованных в Украине и США в прошлом году, заложивших основу для расширения международного оборонного сотрудничества.

Этот год для украинской оборонки станет годом искусственного интеллекта и наземных роботизированных систем. Когда враг преобладает в количестве – мы должны преобладать в технологиях и в разумных решениях. Опыт и разработка Helsing помогут украинским разработкам стать еще эффективнее”, - сказал Камышин.

По словам Шерфа, это соглашение является шагом к интеграции технологий Helsing в украинский оборонный сектор. Ее основная цель – предоставить Украине технологическое преимущество и внести вклад в обеспечение безопасности на европейском континенте.

“Мы верим, что программное обеспечение, в том числе искусственный интеллект, станет ключом к защите наших демократий. (…) Это позволит нам ускорить интеграцию самых современных решений в сфере искусственного интеллекта в украинские оборонные системы”, - отметил Шерф.

Helsing, которая сотрудничает с Rheinmetall и Федеральным министерством обороны Германии, уже имеет опыт работы в Украине с 2022 года, будет ключевым партнером в реализации этой амбициозной цели.

"Предстоит еще ряд конференций такого масштаба, как в Вашингтоне, где присутствовали спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер, а также министр обороны США Ллойд Остин, производители и другие знаковые люди. Мы готовим много сюрпризов", - написал Ермак.

Что известно о конференции DFNC1: US Edition

Как сообщает Министерство по стратегическим отраслям промышленности Украины, 6 декабря в Вашингтоне прошла конференция DFNC1: US Edition, посвященная совместному производству вооружения Украиной и Соединенными Штатами Америки. На мероприятии присутствовало 350 представителей оборонной промышленности США, Украины и Европы, а также чиновников разных стран мира.

Тогда же Минобороны США и Украины, а также Минстратегпром подписали Меморандум о совместном производстве оружия. В частности, речь идет о системах противовоздушной обороны, ремонтно-техническом обеспечении и производстве критических боеприпасов, создании совместных предприятий ОПК.

Что касается ПВО, то речь идет о поддержке существующих систем и улучшении оперативной совместимости с США и НАТО.

Напомним, что около 20 отечественных компаний активно осваивают внедрение ИИ в беспилотные аппараты, чтобы выпускать дроны с этой технологией. Украинский дрон будет аналогичен российскому "Ланцету".

В настоящее время на украинском рынке работает более 200 украинских компаний, занимающихся БПЛА или сервисами и продуктами в сфере дронов. В прошлом году 58 украинских производителей дронов получили госконтракты.