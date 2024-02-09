В Украине будут производить дроны с искусственным интеллектом

В Украине будут производить дроны с технологией искусственного интеллекта. Уже около 20 отечественных компаний активно осваивают внедрение ИИ в беспилотные аппараты.

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Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет РБК-Украина.

По его словам, около 20 украинских компаний активно осваивают внедрение ИИ-технологий в беспилотные аппараты.

"Я думаю, что в первом квартале 2024 года мы увидим уже массовое применение FPV-дронов с ИИ. И, в том числе, скоро появятся украинские аналоги "Ланцета", которые также будут работать на базе ИИ. Мы сейчас тестируем системно эти БПЛА", – заметил Федоров.

Он добавил, что украинский дрон будет аналогичным российскому "Ланцету".

"Россияне будут жаловаться на то, что их техника продолжает уничтожаться нашими дронами вроде "Ланцета". Сейчас все на этапе тестирования. Последние полгода многие компании работали над тем, чтобы создать определенный аналог "Ланцета" и скоро он будет в Украине", – сказал Федоров.

Министр подчеркнул, что Украина постоянно наращивает мощности по производству беспилотников.

"Мы можем делать не меньше, чем делает Россия дальних дронов-"камикадзе" и сейчас только вопрос масштабирования, то есть финансирование этого направления", - добавил Федоров.

Отметим, сейчас на украинском рынке работает более 200 украинских компаний, которые занимаются БПЛА или сервисами и продуктами в сфере дронов. В прошлом году 58 украинских производителей дронов получили госконтракты.

Что известно об украинских "Шахедах"

Как заявил президент Владимир Зеленский, Украина на государственном уровне должна наладить массовый выпуск дронов и боеприпасов, стандартизованных к ним. В планах поставить в ВСУ один миллион украинских дронов в 2024 году.

Ранее генеральный директор "Укроборонпрома" Герман Сметанин рассказал, что Украина производит аналог иранских дронов, известных как "Шахеды", а также имеет в серийном производстве беспилотник-камикадзе, способный лететь на расстояние до 1000 километров.

По его словам, эти беспилотники используются силами обороны, и даже были задействованы в военных операциях.

Украина разрабатывает и более мощные модели с впечатляющими характеристиками, превышающими возможности "Шахедов".

Одним из таких есть беспилотник с рекордной дальностью боевого вылета, которая составляет примерно 1000 километров. Он уже прошел успешные испытания.

Министерством обороны Украины с начала полномасштабной войны принято на вооружение 28 моделей БПЛА разных типов украинского производства. Ведомство также заключило с рядом украинских компаний контракты на серийное производство 10 моделей БПЛА разных типов.