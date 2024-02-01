Правительство утвердило важные для украинского ОПК постановления: среди них – закупка дронов через Prozorro

Кабинет министров утвердил три постановления, способствующих усилению украинского ОПК. В частности – о проведении оборонных закупок через систему Prozorro.

Обирайте найкращі банки, страхові компанії, МФО та платіжні системи! До 15 лютого беріть участь у онлайн голосуванні рейтингу “ТопФінанс” та визначте своїх фаворитів разом з Delo.ua та журналом “ТОП100: рейтинг найбільших” Проголосувати

Об этом сообщает Минэкономики и премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Как сообщил премьер-министр Шмигаль, оборонные закупки теперь будут проходить по конкурентной процедуре через закрытый модуль системы Prozorro.

В Минэкономики добавили, что это рамочное соглашение, по которому закупки будет осуществлять Государственный оператор тыла (ГП Минобороны "Агентство в сфере обороны") и Государственная служба специальной связи и защиты информации. Нововведение призвано обеспечить баланс между эффективностью и прозрачностью вооруженных закупок для нужд обороны и защитой информации, критически важной для безопасности страны.

"Сегодня правительство приняло очень важное решение, призванное усилить прозрачность в оборонных закупках, обеспечить наш оборонный сектор качественными товарами и услугами по конкурентным ценам. К работе по подготовке документа были привлечены все касающиеся стороны – министерства экономики, обороны, цифровой трансформации, другие министерства и ведомства, общественные и отраслевые организации, украинские производители. Решение внедряет новые инструменты закупок в системе Prozorro и предлагает новые возможности для участников", - отметила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Кроме того, в Минэкономики определили ключевые особенности нового инструмента:

могут осуществляться закупки товаров и услуг стоимостью 200 тыс. гривен или выше, работ стоимостью 1,5 млн. гривен или выше;

по такой процедуре будут проводиться, в частности, закупки горюче-смазочных материалов, продуктов питания, военной формы, а также дронов на нужды Сил Обороны;

на первом этапе проводится квалификация кандидатов на участие в рамочном соглашении. На втором – среди участников сделки осуществляются закупки путем открытых торгов или путем объявления запроса предложений.

Постановление об оборонных закупках прокомментировал и глава Минцифры Михаил Федоров.

"Кабинет Министров поддержал постановление, касающееся поставщиков массовых дронов иностранных производителей, таких как Mavic, Autel и Matrice. Предоставляем этим продавцам равные условия для доступа к государственным контрактам, и благодаря конкуренции можно будет снижать стоимость. Закупки будут быстрыми и по выгодным ценам", – отметил он.

Вместе с тем Федоров добавил, что из-за чувствительности информации сроки и места поставок будут закрыты для широких масс — и недоступны россиянам.

"Как это будет работать: заказчик, желающий приобрести дрон, выставляет на Prozorro объявление-рамку с описанием нужного беспилотника. В этой рамке смогут зарегистрироваться продавцы, а затем они получают информацию о сроках, месте поставки и других данных, необходимых для закупки. Далее следует аукцион, а победит продавец, который сделает наиболее выгодное предложение", - пояснил министр цифровой трансформации.

Кроме того, как сообщил Шмигаль, на заседании правительства приняли документ о дерегуляции производства боеприпасов.

"Распространяем экспериментальный проект по производству боеприпасов к беспилотникам на изготовление боеприпасов всех типов и совершенствуем регистрацию производителей. Новые предприятия могут быстро включиться в работу. Таким образом, в кратчайшие сроки усилим нашу армию", - заявил премьер-министр.

Он добавил, что этот проект был запущен летом 2023 года. Для этого расширили круг потенциальных производителей, устранили бюрократию и создали четкие алгоритмы от разработки до приема в эксплуатацию. За полгода было зарегистрировано более 10 производителей, допущено к эксплуатации более 20 образцов боеприпасов, еще 30 находятся на разных стадиях испытания.

Еще одно решение, принятое правительством, касается ценообразования на производство БпЛА.

"Производители беспилотников теперь будут предоставлять уточнение расчетов цены в сторону уменьшения, если прибыль превышает 25%. Это позволит устранить потенциальные риски переплаты, нецелевое использование средств при осуществлении государственных закупок беспилотников. Ведь государство заинтересовано в честных и прозрачных контрактах", - подчеркнул Шмигаль.

Ранее в Минобороны сообщили, что сейчас на украинском рынке работает более 200 украинских компаний, занимающихся БПЛА или сервисами и продуктами в сфере дронов. В этом году в планах Агентства оборонных закупок Министерства обороны Украины контракты на сотни тысяч беспилотников.

Напомним, Министерством обороны Украины с начала полномасштабной войны принято на вооружение 28 моделей БПЛА разных типов украинского производства. Ведомство также заключило с рядом украинских компаний контракты на серийное производство 10 моделей БПЛА разных типов.