Уряд затвердив важливі для українського ОПК постанови: серед них – закупівля дронів через Prozorro

Кабінет міністрів затвердив три постанови, які сприятимуть посиленню українського ОПК. Зокрема – про проведення оборонних закупівель через систему Prozorro.

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Про це повідомляють Мінекономіки та прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль.

Як повідомив прем‘єр-міністр Шмигаль, оборонні закупівлі тепер відбуватимуться за конкурентною процедурою через закритий модуль системи Prozorro.

У Мінекономіки додали, що це є рамкова угода, за якою закупівлі буде здійснювати Державний оператор тилу (ДП Міноборони "Агенція у сфері оборони") та Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації. Нововведення покликане забезпечити баланс між ефективністю і прозорістю незбройних закупівель для потреб оборони та захистом інформації, критично важливої для безпеки країни.

"Сьогодні уряд ухвалив дуже важливе рішення, покликане посилити прозорість в оборонних закупівлях, забезпечити наш оборонний сектор якісними товарами та послугами за конкурентними цінами. До роботи з підготовки документу були залучені всі дотичні сторони – міністерства економіки, оборони, цифрової трансформації, інші міністерства та відомства, громадські та галузеві організації, українські виробники. Рішення запроваджує нові інструменти закупівель у системі Prozorro та пропонує нові можливості для учасників", - зазначила міністр економіки України Юлія Свириденко.

Крім того, у Мінекономіки визначили ключові особливості нового інструменту:

можуть здійснюватися закупівлі товарів та послуг вартістю 200 тис. гривень чи вище, робіт вартістю 1,5 млн гривень чи вище;

за такою процедурою будуть проводитися, зокрема, закупівлі паливно-мастильних матеріалів, продуктів харчування, військової форми, а також дронів на потреби Сил Оборони;

на першому етапі проводиться кваліфікація кандидатів на участь у рамковій угоді. На другому — серед учасників угоди здійснюються закупівлі шляхом відкритих торгів або шляхом оголошення запиту пропозицій.

Постанову щодо оборонних закупівель прокоментував і голова Мінцифри Михайло Федоров.

"Кабінет Міністрів підтримав постанову, яка стосується постачальників масових дронів іноземних виробників, як-от Mavic, Autel та Matrice. Надаємо цим продавцям рівні умови для доступу до державних контрактів, і завдяки конкуренції можна буде знижувати вартість. Закупівлі будуть швидкими та за вигідними цінами", - зазначив він.

Разом з тим Федоров додав, що через чутливість інформації строки та місця поставок будуть закритими для широкого загалу — і недоступні росіянам.

"Як це працюватиме: замовник, який хоче придбати дрон, виставляє на Prozorro оголошення-рамку з описом потрібного безпілотника. У цій рамці зможуть зареєструватися продавці, а потім вони отримують інформацію про строки, місце поставки та інші дані, необхідні для закупівлі. Далі буде аукціон, а переможе продавець, який надасть найвигіднішу пропозицію", - пояснив міністр цифрової трансформації.

Крім того, як повідомив Шмигаль, на засіданні уряду прийняли документ про дерегуляцію виробництва боєприпасів.

"Поширюємо експериментальний проєкт з виробництва боєприпасів до безпілотників на виготовлення боєприпасів усіх типів та вдосконалюємо процедуру реєстрації виробників. Нові підприємства зможуть швидко включитися в роботу. Таким чином у найкоротші терміни посилимо нашу армію", - заявив прем‘єр-міністр.

Він додав, що цей проєкт було запущено влітку 2023 року. Для цього розширили коло потенційних виробників, усунули бюрократію і створили чіткі алгоритми — від розроблення до прийому в експлуатацію. За півроку було зареєстровано більше 10 виробників, допущено до експлуатації понад 20 зразків боєприпасів, ще 30 перебувають на різних стадіях випробування.

Ще одне рішення, яке було ухвалено урядом, стосується ціноутворення на виробництво БпЛА.

"Виробники безпілотників тепер будуть надавати уточнення розрахунків ціни в бік зменшення, якщо прибуток перевищує 25%. Це дасть змогу усунути потенційні ризики переплати, нецільове використання коштів при здійсненні державних закупівель безпілотників. Адже держава зацікавлена в чесних і прозорих контрактах", - підкреслив Шмигаль.

Раніше в Міноборони повідомили, що наразі на українському ринку працює понад 200 українських компаній, які займаються БПЛА або сервісами та продуктами у сфері дронів. Цього року у планах Агенції оборонних закупівель Міністерства оборони України контракти на сотні тисяч безпілотників.

Нагадаємо, Міністерством оборони України з початку повномасштабної війни прийнято на озброєння 28 моделей БпЛА різних типів українського виробництва. Відомство також уклало з низкою українських компаній контракти на серійне виробництво 10 моделей БПЛА різних типів.