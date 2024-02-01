В Україні працює понад 200 компаній, які займаються БПЛА - Міноборони

Цього року у планах Агенції оборонних закупівель Міністерства оборони України контракти на сотні тисяч безпілотників. Наразі на українському ринку працює понад 200 українських компаній, які займаються БПЛА або сервісами та продуктами у сфері дронів.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

У планах контракти на сотні тисяч безпілотників

Зазначається, що протягом 2023 року суттєво масштабовано українське виробництво БПЛА: 67 моделей українських БпЛА отримали кодифікацію, 58 отримали держконтракт.

Загалом на ринку працює понад 200 українських компаній, які займаються БПЛА або сервісами та продуктами у сфері дронів.

У планах на 2024 рік – в рази збільшити кількість дронів на фронті, а "Агенція оборонних закупівель" вже зараз укладає довгострокові контракти.

"Не хочу говорити точну цифру, але йдеться про сотні тисяч різних типів, під виконання різноманітних завдань. Це без FPV — розвідка, корегування вогню, ситуаційна обізнаність в режимі реального часу. Ворог добре знає, що таке українські дрони. Сам факт того, що наш коптер висить в повітрі є фактом стримування, який змушує ворога тричі подумати, перш ніж висуватися на наші позиції", зазначив міністр оборони України Рустем Умєров.

Дронів треба більше

За словами віце-премʼєра Михайла Федорова, торік 58 українських виробників дронів отримали держконтракти. Загалом на ринку працюють понад 200 українських компаній, які займаються БпЛА або сервісами й продуктами у сфері дронів.

На зустрічі з виробниками він наголосив, що у 2024 році компаніям треба масштабуватися — "бо дронів треба більше". Головна задача зараз — стандартизація вимог і тактико-технічних характеристик для дронів.

"У 2022 році ми фактично створили з нуля ринок дронів. Зараз у ньому сотні компаній. Це результат послідовної політики і відкриття ринку. Відкритий ринок змінює правила гри, і це наша свідома позиція, щоб дати можливості увійти на нього всім, а потім створити конкуренцію. На це й була ставка", - зазначив Федоров.

Він наголосив, що у 2024 році компаніям треба масштабуватися — бо дронів треба більше.

За словами Федорова, зараз пріоритетні технології БпЛА для розвитку:

українського "Ланцету";

AI для автоматичного захоплення цілей

керованого боєприпасу;

наведення на РЕБ та удару по них;

антидронових рішень.

"Це головні задачі від Сил оборони для виробників зараз. Також активно працюємо по треку розвитку роботизованих платформ, боєприпасів та РЕБ — майже щотижня нова одиниця отримує кодифікацію за стандартами НАТО", - підсумував Федоров.

Що відомо про українські "Шахеди"

Як заявив президент Володимир Зеленський, Україна на державному рівні повинна налагодити масовий випуск дронів і боєприпасів, які є стандартизованими до них. У планах поставити до ЗСУ один мільйон українських дронів у 2024 році.

Раніше генеральний директор "Укроборонпрому" Герман Сметанін розповів, що Україна виробляє аналог іранських дронів, відомих як "Шахеди", а також має в серійному виробництві безпілотник-камікадзе, який здатний летіти на відстань до 1000 кілометрів.

За його словами, ці безпілотники використовуються Силами оборони, і навіть були задіяні у військових операціях.

Україна розробляє і більш потужні моделі з вражаючими характеристиками, які перевищують можливості "Шахедів".

Одним з таких є безпілотник з рекордною дальністю бойового вильоту, яка складає приблизно 1000 кілометрів. Він уже такожпройшов успішні випробування.

Міністерством оборони України з початку повномасштабної війни прийнято на озброєння 28 моделей БпЛА різних типів українського виробництва. Відомство також уклало з низкою українських компаній контракти на серійне виробництво 10 моделей БПЛА різних типів.