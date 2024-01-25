До коаліції дронів приєдналися Швеція та Велика Британія

Міністр оборони Швеції Поль Джонсон оголосив що його країна приєднуються до нещодавно створеної коаліції дронів під час засідання Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн". Велика Британія також має намір приєднатися до коаліції і стати її співлідером разом з Латвією.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

У відомстві зазначили, що створення коаліції дронів є саме тим кроком, який допоможе зберегти чимало життів. Посилення та розвиток виробництва безпілотних літальних апаратів дасть змогу трансформувати армію та перетворити новітні технології на реальність сьогодення.

"Воювати мають технології, а не люди. Коаліція дронів стане ще одним кроком до реалізації цієї ідеї. Це збереже багато життів", – розповіла заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Черногоренко.

Україна та Латвія спільно створюють коаліцію дронів

Раніше Міноборони вже наголошувало союзникам на потребі України в безпілотних системах, засобах радіоелектронної боротьби та технологіях, що захищатимуть критичну інфраструктуру.

18 січня Україна та Латвія створили коаліцію дронів та РЕБ. Рішення про це ухвалили під час візиту Міністра оборони Латвії Андріса Спрудса до Києва.

Додамо, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін розповів, що в Україні швидкими темпами розвивається виробництво дронів, адже саме за їхньою допомогою Україна планує компенсувати нестачу боєприпасів. Про те, що Україна планує виготовити протягом 2024 року мільйон дронів заявив президент України Володимир Зеленський.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров не лише підтвердив те, що така можливість є реальною, а й додав, що Україна здатна зробити навіть більше таких апаратів.