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К коалиции дронов присоединились Швеция и Великобритания
Министр обороны Швеции Поль Джонсон объявил, что его страна присоединяются к недавно созданной коалиции дронов во время заседания Контактной группы по обороне Украины "Рамштайн". Великобритания также намерена присоединиться к коалиции и стать ее солидером вместе с Латвией.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
В ведомстве отметили, что создание коалиции дронов является именно тем шагом, который поможет сохранить немало жизней. Усиление и развитие производства беспилотных летательных аппаратов позволит трансформировать армию и превратить новейшие технологии в реальность.
"Воевать должны технологии, а не люди. Коалиция дронов станет еще одним шагом к реализации этой идеи. Это сохранит много жизней", - рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Украина и Латвия совместно создают коалицию дронов
Ранее Минобороны уже отмечало союзники потребности Украины в беспилотных системах, средствах радиоэлектронной борьбы и технологиях, которые будут защищать критическую инфраструктуру.
18 января Украина и Латвия создали коалицию дронов и РЭБ. Решение об этом было принято во время визита Министра обороны Латвии Андриса Спрудса в Киев.
Добавим, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин рассказал, что в Украине быстрыми темпами развивается производство дронов, ведь именно с их помощью Украина планирует компенсировать нехватку боеприпасов. О том, что Украина планирует произвести в течение 2024 года миллион дронов, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров не только подтвердил то, что такая возможность реальна, но и добавил, что У страна способна сделать даже больше таких аппаратов.