Облегчит участие бизнеса в цифровой торговле: Украина запустила с Великобританией UK-Ukraine TechBridge

Украина развивает ИТ-сектор вместе с Великобританией и официально запустила технологический мост UK-Ukraine TechBridge. Этот проект усилит украинскую ИТ-индустрию и облегчит участие малого и среднего бизнеса в цифровой торговле.

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По его словам, теперь украинские ИТ-компании и стартапы будут иметь еще больше возможностей для развития, в частности, будут легче привлекать дополнительное финансирование от британских инвесторов и получать гранты.

"Проект позволит украинскому бизнесу более эффективно сотрудничать с британскими коллегами и партнерами. Мы уже зарекомендовали себя как одна из самых устойчивых технологических экосистем в мире. Поэтому готовы экспортировать и шерить этот опыт дальше", - отметил Федоров.

Он подчеркнул, что UK-Ukraine TechBridge выгоден обеим странам. Новые партнерства с топовыми игроками британской ИТ-индустрии позволят разрабатывать мощные совместные продукты и услуги.

"Важная часть этой инициативы — рескилинг- и апскилинг-программы для украинских ИТ-специалистов. О своем опыте и экспертизе расскажут представители топовых мировых компаний — Cisco, Salesforce, Oracle. Поэтому после участия в этих программах украинские разработчики усилят украинскую ИТ-индустрию", – подчеркнул Федоров.

UK-Ukraine TechBridge – это:

Торговля . В рамках международных технологических конференций украинские компании могут представить свои продукты потенциальным партнерам, клиентам и инвесторам.

. В рамках международных технологических конференций украинские компании могут представить свои продукты потенциальным партнерам, клиентам и инвесторам. Инвестиции . Акселерационная программа поможет украинским стартапам усовершенствовать бизнес-навыки, получить доступ к инвесторам и клиентам в Великобритании.

. Акселерационная программа поможет украинским стартапам усовершенствовать бизнес-навыки, получить доступ к инвесторам и клиентам в Великобритании. Инновации . Состоится серия воркшопов, объединяющих экспертов по конкретным отраслям, чтобы совместно исследовать новые технологии для преодоления современных вызовов, с которыми сталкиваются страны.

. Состоится серия воркшопов, объединяющих экспертов по конкретным отраслям, чтобы совместно исследовать новые технологии для преодоления современных вызовов, с которыми сталкиваются страны. IT-образование. Рескилинг- и апскилинг-программы для украинцев от топовых мировых компаний Cisco, Salesforce и Oracle. Так наши специалисты повысят свою экспертность и станут еще более конкурентоспособными на мировом рынке.

Напомним, недавно Украина подписала соглашение с Румынией о сотрудничестве по повышению устойчивости и восстановлению интернет-сетей, развитию 5G и усилению сотрудничества с Евросоюзом.