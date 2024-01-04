Украина заключила соглашение с Румынией о сотрудничестве по восстановлению поврежденной цифровой инфраструктуры

Украина подписала соглашение с Румынией о сотрудничестве по повышению устойчивости и восстановлению интернет-сетей, развитию 5G и усилению сотрудничества с Евросоюзом.

Об этом сообщает Минцифры.

Отмечается, что договор был подписан главами министерств – Михаилом Федоровым и Богданом-Груя Иваном. В нем говорится о развитии электронных коммуникаций и сотрудничестве в области цифровизации и киберзащиты.

"Договорились о первых шагах - повышении устойчивости украинских интернет-сетей, развитии 5G-коридоров между границами Украины и Румынии и об участии Украины в программах финансовой поддержки ЕС", - отметил Михаил Федоров.

В частности, договорились:

восстанавливать и модернизировать цифровую инфраструктуру, пострадавшую в результате российской агрессии;

повышать устойчивость и защищенность информационно-коммуникационных технологий;

усиливать киберзащиту национальных сетей и цифровой инфраструктуры;

развивать облачную инфраструктуру для государственных электронных сервисов;

запустить технологии 5G в Украине и развивать 5G-коридоры между границами Украины и Румынии.

Также соглашение позволит Украине участвовать в программах финансовой поддержки Европейского Союза.

Напомним, 20 декабря 2023 года Эстония и еще 9 стран-союзников запустили Таллинский механизм, который является системой, созданной для усиления киберподдержки Украины в гражданской сфере. Данный план был разработан всеми странами-участницами в Таллинне 30 мая.

Посредством механизма потребности Украины систематизируются и объединяются с возможностями стран-доноров, чтобы поддержка разных стран создавала системное целое, а Украина могла защитить себя в киберсфере.

Таллиннский механизм работает параллельно с IT-коалицией, занимающейся украинскими военными кибервопросами.

Добавим, крупнейшая частная разведывательно-аналитическая компания мира Recorded Future будет продолжать поддерживать Украину в защите критической инфраструктуры от военной и киберагрессии со стороны России и выделит для этого $23 млн.

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