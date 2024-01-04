Україна уклала угоду з Румунією про співпрацю у відновленні пошкодженої цифрової інфраструктури

Україна підписала угоду з Румунією про співпрацю стосовно підвищення стійкості і відновлення інтернет-мереж, розвитку 5G та посилення співпраці з Євросоюзом.

Про це повідомляє Мінцифри.

Зазначається, що договір був підписаний очільниками міністерств – Михайлом Федоровим та Богданом-Груя Іваном. У ньому йдеться про розвиток електронних комунікацій та співпрацю у сфері цифровізації й кіберзахисту.

"Домовилися про перші кроки — підвищення стійкості українських інтернет-мереж, розвиток 5G-коридорів між кордонами України й Румунії та про участь України в програмах фінансової підтримки ЄС", - зазначив Михайло Федорів.

Зокрема, домовилися:

відновлювати та модернізувати цифрову інфраструктуру, яка постраждала внаслідок російської агресії;

підвищувати стійкість та захищеність інформаційно-комунікаційних технологій;

посилювати кіберзахист національних мереж та цифрової інфраструктури;

розвивати хмарну інфраструктуру для державних електронних сервісів;

запустити технології 5G в Україні й розвивати 5G-коридори між кордонами України та Румунії.

Також угода дасть змогу Україні брати участь у програмах фінансової підтримки Європейського Союзу.

Нагадаємо, 20 грудня 2023 року Естонія та ще 9 країн-союзників запустили Талліннський механізм, який є системою, створеною для посилення кіберпідтримки України в цивільній сфері. Даний план був розроблений усіма країнами-учасницями в Таллінні 30 травня.

За допомогою механізму потреби України систематизуються та об’єднуються з можливостями країн-донорів, щоб підтримка різних країн створювала системне ціле, а Україна могла захистити себе в кіберсфері.

Талліннський механізм працює паралельно з IT-коаліцією, яка займається українськими військовими кіберпитаннями.

Додамо, найбільша приватна розвідувально-аналітична компанія світу Recorded Future продовжуватиме підтримувати Україну у захисті критичної інфраструктури від військової та кіберагресії з боку Росії, та виділить для цього $23 млн.

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