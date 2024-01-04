- Категорія
- Бізнес
- Дата публікації
-
Україна уклала угоду з Румунією про співпрацю у відновленні пошкодженої цифрової інфраструктури
Україна підписала угоду з Румунією про співпрацю стосовно підвищення стійкості і відновлення інтернет-мереж, розвитку 5G та посилення співпраці з Євросоюзом.
Про це повідомляє Мінцифри.
Зазначається, що договір був підписаний очільниками міністерств – Михайлом Федоровим та Богданом-Груя Іваном. У ньому йдеться про розвиток електронних комунікацій та співпрацю у сфері цифровізації й кіберзахисту.
"Домовилися про перші кроки — підвищення стійкості українських інтернет-мереж, розвиток 5G-коридорів між кордонами України й Румунії та про участь України в програмах фінансової підтримки ЄС", - зазначив Михайло Федорів.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Зокрема, домовилися:
- відновлювати та модернізувати цифрову інфраструктуру, яка постраждала внаслідок російської агресії;
- підвищувати стійкість та захищеність інформаційно-комунікаційних технологій;
- посилювати кіберзахист національних мереж та цифрової інфраструктури;
- розвивати хмарну інфраструктуру для державних електронних сервісів;
- запустити технології 5G в Україні й розвивати 5G-коридори між кордонами України та Румунії.
Також угода дасть змогу Україні брати участь у програмах фінансової підтримки Європейського Союзу.
Нагадаємо, 20 грудня 2023 року Естонія та ще 9 країн-союзників запустили Талліннський механізм, який є системою, створеною для посилення кіберпідтримки України в цивільній сфері. Даний план був розроблений усіма країнами-учасницями в Таллінні 30 травня.
За допомогою механізму потреби України систематизуються та об’єднуються з можливостями країн-донорів, щоб підтримка різних країн створювала системне ціле, а Україна могла захистити себе в кіберсфері.
Талліннський механізм працює паралельно з IT-коаліцією, яка займається українськими військовими кіберпитаннями.
Додамо, найбільша приватна розвідувально-аналітична компанія світу Recorded Future продовжуватиме підтримувати Україну у захисті критичної інфраструктури від військової та кіберагресії з боку Росії, та виділить для цього $23 млн.
Фото: ua.depositphotos.com