Recorded Future виділяє Україні $23 млн на захист від кіберзагроз

Найбільша приватна розвідувально-аналітична компанія світу Recorded Future продовжуватиме підтримувати Україну у захисті критичної інфраструктури від військової та кіберагресії з боку Росії, та виділить для цього 23 мільйони доларів.

Про це повідомляють у Міністерстві цифрової трансформації України.

Інструменти Recorded Future дозволяють виявляти та реагувати на кібератаки на ранніх стадіях, що є важливим елементом в умовах воєнного стану.

Зазначається, що компанія активно співпрацює з 16 українськими державними органами, включаючи Мінцифру, Держспецзв'язку, ГУР, СБУ, Міноборони, Генпрокуратуру та Кіберполіцію.

Згідно з повідомленням, Recorded Future підтримує Україну з початку повномасштабного вторгнення та за цей час інвестувала в Україну понад 20 млн доларів.

Зокрема компанія надала розвідувальні дані для захисту критичної інфраструктури України, допомагала в розслідуванні воєнних злочинів росіян і відкрила доступ до програмної платформи Intelligence Cloud.

Міністерство цифрової трансформації України підписало меморандум про співпрацю з найбільшою розвідувальною компанією у світі Recorded Future у сфері кіберзахисту.

Нагадаємо, Мінцифри підписало меморандум про співпрацю з Recorded Future у сфері кіберзахисту ще 7 грудня минулого року.