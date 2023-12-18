- Категорія
- ІТ та Телеком
- Дата публікації
-
Recorded Future виділяє Україні $23 млн на захист від кіберзагроз
Найбільша приватна розвідувально-аналітична компанія світу Recorded Future продовжуватиме підтримувати Україну у захисті критичної інфраструктури від військової та кіберагресії з боку Росії, та виділить для цього 23 мільйони доларів.
Про це повідомляють у Міністерстві цифрової трансформації України.
Інструменти Recorded Future дозволяють виявляти та реагувати на кібератаки на ранніх стадіях, що є важливим елементом в умовах воєнного стану.
Зазначається, що компанія активно співпрацює з 16 українськими державними органами, включаючи Мінцифру, Держспецзв'язку, ГУР, СБУ, Міноборони, Генпрокуратуру та Кіберполіцію.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Згідно з повідомленням, Recorded Future підтримує Україну з початку повномасштабного вторгнення та за цей час інвестувала в Україну понад 20 млн доларів.
Зокрема компанія надала розвідувальні дані для захисту критичної інфраструктури України, допомагала в розслідуванні воєнних злочинів росіян і відкрила доступ до програмної платформи Intelligence Cloud.
Міністерство цифрової трансформації України підписало меморандум про співпрацю з найбільшою розвідувальною компанією у світі Recorded Future у сфері кіберзахисту.
Нагадаємо, Мінцифри підписало меморандум про співпрацю з Recorded Future у сфері кіберзахисту ще 7 грудня минулого року.