"Одна з наймасштабніших". Британська розвідка прокоментувала кібератаку на "Київстар"

Припинення роботи мобільного оператора "Київстар", імовірно, є однією з наймасштабніших кібератак на українські мережі з початку повномасштабної війни. Про це з посиланням на дані розвідки повідомила пресслужба Міноборони Великої Британії.

Там відзначили, що “Київстар” забезпечує понад половину населення України послугами мобільного та домашнього Інтернету. Тоді як атака залишила користувачів без нього та мобільного сигналу.

“Оскільки державні ресурси та екстрені служби України постраждали, цей інцидент, ймовірно, є однією з наймасштабніших підривних кібератак на українські мережі з початку повномасштабного вторгнення Росії”, – йдеться в повідомленні.

Що сталося з Київстаром?

12 грудня в абонентів "Київстару" зникли зв'язок та інтернет, а сайт оператора перестав працювати.

Компанія поінформувала про технічний збій, в результаті якого послуги для частини абонентської бази можуть бути недоступні. Пізніше стало відомо, що причиною відсутності звʼязку стала хакерська атака. При цьому оператор запевнив, що персональні дані абонентів скомпрометовані не були.

СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом цієї атаки, причому попередня кваліфікація події є доволі широкою - від втручання в роботу інформаційних систем до державної зради та порушення законів і звичаїв війни. Однією з версій правоохоронців є те, що до хакерської атаки причетні спецслужби РФ.

Ці події спричинили низку наслідків, серед яких – збої в роботі системи оповіщення про повітряні тривоги, що використовує стільниковий зв’язок. Зокрема, повідомлялося про такі негаразди у низці міст Київської області, в Дніпрі, Черкасах та Умані.

Про початок відновлення голосового звʼязку "Київстар" повідомив ввечері 13 грудня. А мобільний інтернет по всій країні відновили 15-го числа.

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