"Одна из самых масштабных". Британская разведка прокомментировала кибератаку на "Киевстар"

Прекращение работы мобильного оператора "Киевстар", вероятно, является одной из самых масштабных кибератак на украинские сети с начала полномасштабной войны. Об этом со ссылкой на данные разведки сообщила пресс-служба Минобороны Великобритании.

Там отметили, что "Киевстар" обеспечивает более половины населения Украины услугами мобильного и домашнего Интернета. Тогда как атака оставила пользователей без него и мобильного сигнала.

"Поскольку государственные ресурсы и экстренные службы Украины пострадали, этот инцидент, вероятно, является одним из самых масштабных взрывных кибератак на украинские сети с начала полномасштабного вторжения России", – говорится в сообщении.

Что произошло с Киевстаром?

12 декабря у абонентов "Киевстара" исчезли связь и интернет, а сайт оператора перестал работать.

Компания проинформировала о техничном сбое, в результате которого услуги для части абонентской базы могут быть недоступны. Позже стало известно, что причиной отсутствия связи стала хакерская атака. При этом оператор заверил, что персональные данные абонентов скомпрометированы не были.

СБУ открыла уголовное производство по факту этой атаки, причем предварительная квалификация происшествия довольно широкая – от вмешательства в работу информационных систем до государственной измены и нарушения законов и обычаев войны. Одной из версий правоохранителей является то, что к хакерской атаке причастны спецслужбы РФ.

Эти события повлекли за собой ряд последствий, среди которых – сбои в работе системы оповещения о воздушных тревогах, использующих сотовую связь. В частности, сообщалось о таких проблемах в ряде городов Киевской области, в Днепре, Черкассах и Умани.

О начале возобновления голосовой связи "Киевстар" сообщил вечером 13 декабря. А мобильный интернет по всей стране восстановили 15-го числа.

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