"Киевстар" восстановил доступ к мобильному интернету по всей Украине

Мобильный оператор "Киевстар", ранее столкнувшийся с масштабной кибератакой, по состоянию на вечер 15 декабря возобновил доступ к мобильному интернету по всей Украине. Об этом говорится в сообщении компании.

Кроме того, сейчас активно ведется работа над запуском SMS и восстановлением доступа к приложению "Мой Киевстар". Также возобновлена работа более 95% базовых станций мобильной связи.

"Сеть стабилизируется и работает во всех стандартах, в том числе 4G. Это означает, что скоро качество связи будет улучшаться, даже если сейчас она работает с уменьшенной скоростью", - указывают в "Киевстаре".

В некоторых населенных пунктах все еще могут возникать кратковременные сложности со связью, однако специалисты компании оперативно их устраняют. Об успешном прохождении стабилизационных мероприятий и возобновлении сервисов на 100% мобильный оператор обещает сообщить отдельно.

Кибератака на "Киевстар"

Напомним, что атака 12 декабря на IT-инфраструктуру "Киевстара" стала наиболее значительным происшествием в истории украинского телекомрынка. При этом компания заверила, что персональные данные абонентов скомпрометированы не были.

СБУ открыла уголовное производство по факту атаки, причем предварительная квалификация инцидента оказалась нетипично широка - от вмешательства в работу информационных систем до государственной измены и нарушения законов и обычаев войны.

В спецслужбе отметили, что ответственность за атаку на "Киевстар" взяла на себя "одна из российских псевдохакерских группировок". Сама она себя называет "Солнцепек", однако издание Forbes.ua заявило, что за соответствующим Telegram-каналом ныне стоит группировка Sandworm, известная по ряду масштабных атак на критические предприятия, органы власти и СМИ Украины вирусом NotPetya в 2017 году.

Президент компании Александр Комаров заявил, что злоумышленники поразили киберзащиту "Киевстара" через скомпрометированную учетную запись одного из сотрудников. По его мнению, причиной тому стал именно человеческий фактор, а именно передача своих паролей сотрудникам третьим лицам, а вовсе не техническая неготовность компании к атакам.

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