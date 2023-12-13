Из-за атаки на "Киевстар" украинцы за сутки раскупили годовой запас e-SIM у других мобильных операторов

В течение суток, пока не работал "Киевстар", украинцы успели раскупить годовой запас e-SIM у операторов, которые продолжали работать.

Об этом сообщил глава парламентского подкомитета по вопросам кибербезопасности и председатель Интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко.

"Практически за день население Украины полностью раскупило e-SIM других операторов. Речь идет о том, что за один день был реализован годовой запас карт", - отметил он.

Федиенко также посоветовал украинцам изменить финансовые номера телефонов, если они привязаны к "Киевстару".

"Если вы платите за что-то в сети Интернет картой, а код подтверждения платежей шлют по SMS, или что касается приложения банка, когда чтобы установить приложение на телефон - первый запуск происходит через код по SMS, я бы советовал изменить финансовые номера", - подчеркнул глава Интернет- ассоциации.

E -SIM - это формат SIM-карты, соответствующий отраслевым стандартам и активирующий мобильный план оператора связи без использования физической SIM-карты. В отличие от обычных SIM-карт, e-SIM не требует физической установки в устройство. Для использования e-SIM требуется смартфон или другое устройство, поддерживающее технологию e-SIM.

Масштабный сбой в сети "Киевстар"

Утром 12 декабря в сети мобильного оператора "Киевстар" произошел масштабный сбой. Абоненты жаловались на отсутствие связи и интернета, сайт компании не работал. Позже в компании сообщили, что в сети произошел технический сбой, в результате которого могут быть недоступны услуги связи и доступ в интернет в части абонентской базы.

В видео обращении, обнародованном "Экономической правдой", гендиректор мобильного оператора "Киевстар" Александр Комаров рассказал, что "Киевстар" стал объектом значительной хакерской атаки. Это привело к временной недоступности услуг связи и Интернета. Комаров добавил, что "Киевстар" обязательно предоставит компенсацию абонентам, которые не имели связи или не могли воспользоваться сервисами оператора.