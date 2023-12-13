Через атаку на "Київстар" українці за добу розкупили річний запас e-SIM у інших мобільних операторів

Протягом однієї доби, поки не працював "Київстар", українці встигли розкупити річний запас e-SIM у операторів, які продовжували працювати.

Про це повідомив голова парламентського підкомітету з питань кібербезпеки та голова Інтернет-асоціації України Олександр Федієнко.

"Практично за день населення України повністю розкупило e-SIM інших операторів. Мова йде про те, що за один день був реалізований річний запас карток", — зазначив він.

Федієнко також порадив українцям змінити фінансові номери телефонів, якщо вони прив’язані до "Київстару".

"Якщо ви платите за щось у мережі Інтернет карткою, а код підтвердження платежів шлють по SMS, або щодо додатку банку, коли щоб встановити додатки на телефон - перший запуск код через SMS, я б радив змінити фінансові номери", - наголосив голова Інтернет-асоціації.

E-SIM - це формат SIM-карти, що відповідає галузевим стандартам і дає змогу активувати стільниковий план оператора зв’язку без використання фізичної SIM-картки. На відміну від звичайних SIM-карт, e-SIM не потребує фізичного встановлення в пристрій. Щоб скористатися e-SIM, потрібен смартфон або інший пристрій, що підтримує технологію e-SIM.

Масштабний збій у мережі "Київстар"

Вранці 12 грудня у мережі мобільного оператора "Київстар" стався масштабний збій. Абоненти скаржились на відсутність зв'язку та інтернету, сайт компанії не працював. Пізніше в компанії повідомили, що в мережі стався технічний збій, у результаті якого можуть бути недоступні послуги зв`язку та доступу в інтернет у частини абонентської бази.

У відео зверненні, яке оприлюднила "Економічна правда", гендиректор мобільного оператора "Київстар" Олександр Комаров розповів, що "Київстар" став об'єктом значної хакерської атаки. Це призвело до тимчасової недоступності послуг зв'язку та інтернету. Комаров додав, що "Київстар" обов'язково надасть компенсацію абонентам, які не мали зв'язку або не могли скористатися сервісами оператора.