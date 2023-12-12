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ІТ та Телеком
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У мережі "Київстар" стався масштабний збій: що кажуть у компанії

У мережі "Київстар" стався масштабний збій: що кажуть у компанії
У мережі "Київстар" стався масштабний збій. Фото: delo.uа

Вранці 12 грудня у мережі мобільного оператора "Київстар" стався масштабний збій. Абоненти скаржаться на відсутність зв'язку та інтернету, сайт компанії не працює.

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Офіційних повідомлень від "Київстару" не надходило, сайт оператора також недоступний.

Фото 2 — У мережі "Київстар" стався масштабний збій: що кажуть у компанії

Під час спроби подзвонити чути відповідь "мобільна мережа недоступна", або "абонент не зареєстрований у мережі".

В деяких регіонах крім мобільного зв'язку не працює і дротовий Інтернет.

Пізніше в компанії прокоментували дану ситуацію і повідомили, що в мережі стався технічний збій, у результаті якого можуть бути недоступні послуги зв`язку та доступу в інтернет у частини абонентської бази.

Там зазначили, що спеціалісти вже працюють над усуненням проблеми.

"На час усунення технічних складнощів, рекомендуємо абонентам користуватись можливостями послуги "національний роумінг". Приносимо абонентам вибачення за тимчасові складнощі та дякуємо за розуміння", - йдеться у повідомленні.

Залишайтеся на зв'язку. Інструкція для тих, у кого не працює "Київстар"

Нагадаємо, українські мобільні оператори Vodafone, Київстар та lifecell  запускають національний роумінг. Також вони реалізували можливість використовувати мобільний інтернет у національному роумінгу.

Щоб підключитися до мережі іншого оператора, потрібно виконати такі дії:

1. Вимкнути автовибір мережі:

 на Android: Налаштування – Мобільна мережа (або Підключення) – Оператор;

 на iOS: Параметри – Стільникові дані – Вибір мережі.

2. Знайти та вибрати доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR або LIFECELL.

3. Якщо зареєструватися не вдалося, спробувати ще раз або вибрати іншу мережу.

4. Перевірити можливість вихідного дзвінка, SMS.

Автор:
Тетяна Гойденко