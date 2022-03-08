В Україні запускають національний роумінг

Українські мобільні оператори Vodafone, Київстар та lifecell у тестовому режимі запускають національний роумінг.

Як повідомляє прес-центр Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв'язку), якщо мережа оператора, якою користується клієнт, недоступна, можна переключитися на іншу мережу.

Щоб підключитися до мережі іншого оператора, потрібно виконати такі дії:

1. Вимкнути автовибір мережі:

– на Android: Налаштування – Мобільна мережа (або Підключення) – Оператор;

– на iOS: Параметри – Стільникові дані – Вибір мережі.

2. Знайти та вибрати доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR або LIFECELL.

3. Якщо зареєструватися не вдалося, спробувати ще раз або вибрати іншу мережу.

4. Перевірити можливість вихідного дзвінка, SMS.

У Держспецзв'язку рекомендують щодня робити спроби підключення до мережі свого оператора. Вручну або увімкнення автовибору мережі.

При цьому тарифікація зберігається відповідно до тарифного плану вашого оператора.

Раніше повідомлялося, що Vodafone Україна з 2 березня пропонує клієнтам, які опинилися в роумінгу в Румунії, Молдові та Угорщині, безкоштовно підключити пакет "Доступний роумінг" на 30 днів.

Нагадаємо, українські мобільні оператори заблокували доступ телефонів із російськими номерами у свої мережі.