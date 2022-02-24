Три найбільші оператори мобільного зв'язку надали абонентам пільги у зв'язку з російською агресією

Оператори мобільного зв'язку "Київстар", Lifecell та Vodafone Україна надали своїм абонентам пільги у зв'язку з російською військовою агресією. Про це повідомляє прес-служба операторів.

"Київстар" допомагає абонентам спілкуватись навіть без поповнення. Телеком-оператор допомагає абонентам бути на зв'язку, навіть якщо у них скінчилися кошти і вони не можуть поповнити рахунок", - йдеться у повідомленні прес-служби оператора.

Так, дзвінки в мережі оператора будуть доступні всім абонентам передплати навіть без оплаченого пакету послуг за їх тарифом. Також "Київстар" скасовує комісії у рамках послуги "Екстра гроші", завдяки якій можна замовити додаткові кошти на свій рахунок, а повернути пізніше.

Щоб отримати додаткові 175 гривень, потрібно лише запровадити код *117#. Або можна поповнити свій рахунок на конкретну суму: 15, 20, 75 та 125 гривень, також без комісії. Для цього є короткий номер *117*X#, де X – одна із можливих сум поповнення. Ці засоби можна використовувати, щоб оплачувати дзвінки в інші мережі, надсилати SMS, користуватися мобільним інтернетом, бути на зв'язку у роумінгу.

Для абонентів контрактної та корпоративної форми обслуговування оператор удвічі збільшує кредитні ліміти у їх тарифах на строк до 2 місяців. Абоненти, у яких не підключено послугу кредитних лімітів, можуть замовити мікрокредитування. Для користувачів фіксованих послуг (інтернет, телефонія та передачі даних) Київстар продовжує термін оплати на 30 днів.

Для клієнтів послуги "Домашній Інтернет" "Київстар" безкоштовно надаватиме послугу всім клієнтам, у кого вона не була оплачена і не працювала до цього.

У свою чергу, прес-служба lifecell повідомляє, що 24 лютого оператор нарахує всім своїм користувачам пакет послуг без додаткової плати. Він містить 30 хвилин для дзвінків на будь-які номери в Україні та 5 ГБ мобільного інтернету. Його можна використати протягом 30 днів.

"lifecell працює для України та відчуває відповідальність перед українцями, тому головне завдання оператора – забезпечувати роботу нашої мережі. Ми робитимемо все можливе, щоб надавати послуги зв'язку за будь-яких умов, адже послуги, що надаються оператором, можуть врятувати життя та допомогти багатьом людям у критичних ситуаціях", - повідомляє прес-служба.

А оператор Vodafone надає клієнтам, як станом на ранок 24 лютого, не вдалося здійснити дзвінки або зайти в інтернет через непідключені пакети послуг або через низький баланс 1000 хвилин за проїзд Україною і в будь-якому випадку 10 ГБ Інтернету.

Абонентам контрактної форми обслуговування, які мають заборгованість, Vodafone встановив кредитні ліміти на 90 днів, щоб клієнти залишалися в мережі активними та могли користуватися мобільним зв'язком.

Також оператор планує нараховувати в онлайн режимі 1000 хвилин та 10 ГБ інтернету всім своїм клієнтам, у яких протягом наступних кількох днів буде недостатній баланс для здійснення дзвінків та користування мережею Інтернет.

Термін дії послуг – 30 днів із моменту підключення. Перевірити залишок хвилин і гігабайт можна у My Vodafone.

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